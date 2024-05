Parce qu’il déteste SFR, cet homme attaque Mercedes en justice, mais quel est le rapport ?

Mercedes propose dans ses voitures récentes des services connectées qui permettent notamment de profiter d'une connexion Wi-Fi à bord. Et pour ce faire, le constructeur allemand impose un opérateur, à savoir SFR. Une obligation qui n'enchante pas ce conducteur qui a décidé de saisir le service de répression des fraudes en France.

De nos jours, de plus en plus de constructeurs automobiles proposent dans leurs voitures des services connectés pour jouir notamment d'une connexion Wi-Fi à bord. C'est le cas par exemple de Mercedes avec Mercedes Me, une plateforme numérique qui offre aux propriétaires une multitude de services. Les conducteurs peuvent ainsi interagir avec leur voiture via l'application mobile Mercedes Me pour déverrouiller les portes à distance, contrôler la climatisation ou encore localiser leur véhicule en temps réel.

Ils peuvent également accéder aux informations sur l'état du véhicule comme l'autonomie restante, le niveau de carburant ou la planification d'itinéraires optimisés. Grâce à la connexion Wi-Fi intégrée, les conducteurs peuvent également effectuer des recherches en ligne sur le système multimédia ou transformer leur voiture en poste de travail via le pack In-Car Office (des solutions Office optimisées pour cet usage). Et pour proposer toutes ces fonctionnalités connectées, le constructeur allemand impose la souscription à un abonnement télécom fourni par SFR en France et Vodafone dans les autres pays du Vieux Continent.

Ce conducteur ne veut pas du réseau SFR dans sa Mercedes, il attaque le constructeur

Or et d'après nos confrères du site l'Informé, ce détail agace justement ce propriétaire, à un tel point qu'il a décidé de saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contre Mercedes. “Pour disposer de la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi du véhicule, je souhaitais utiliser l'opérateur de mon choix via mon smartphone, sans passer par la carte SIM de Mercedes. Malheureusement, on m'a fait comprendre que cela était impossible”, explique le plaignant.

A ses yeux, il s'agit donc d'une vente forcée, voilà pourquoi le conducteur a choisi de se tourner vers l'institution française. De son côté, Mercedes a effectivement reconnu qu'il était impossible de choisir un autre opérateur, la carte SIM étant directement scellée dans le module télécom de la voiture, et donc inaccessible au conducteur. “Pour le reste, chaque client a le choix d'activer ou non ses services connectés livrés de série. Les services connectés Mercedes Me, grâce auxquels on peut consulter à distance les données mécaniques du véhicule et déverrouiller les portes, sont activables uniquement via la carte SIM intégrée dans le véhicule utilisant le réseau Vodafone/SFR”, a déclaré un porte-parole de la marque à l'étoile.

Pour se justifier, Mercedes explique par ailleurs que SFR est le seul opérateur à offrir actuellement une offre “Internet in the Car” développée pour proposer justement un mini-réseau internet dans l'habitacle d'une voiture. Enfin et selon la firme allemande, rien n'empêche les clients de refuser ce service et de créer un réseau Wi-Fi en partageant simplement la connexion depuis leur smartphone via les données mobiles de leur forfait personnel. Mine de rien, cette affaire pourrait bien faire jurisprudence selon son issue. Pour cause, de nombreux constructeurs cherchent à développer leurs offres de services connectées. Les conclusions de la DGCCRF pourraient amener les constructeurs à modifier leur politique concernant les réseaux télécoms utilisés pour proposer du Wi-Fi à bord.