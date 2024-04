Renault et Peugeot rappellent ces trois voitures pour des risques de blessure et d’incendie

Les constructeurs français Renault et Peugeot rappellent au total 3 véhicules, 2 chez le premier et 1 chez le deuxième. Des défauts de fabrication pourraient entraîner un risque de blessure ou d'incendie.

La nouvelle fait souvent peur quand on l'apprend, mais c'est pourtant quelque chose de courant dans le secteur automobile : le rappel de parfois plusieurs millions de véhicules déjà en circulation suite au repérage d'un défaut potentiellement dangereux. Il y en a d'ailleurs eu plusieurs l'an dernier. On se souvient de Tesla qui a dû rapatrier 2 millions de voitures à cause d'un problème avec l'Autopilot, voire parce qu'un texte d'avertissement était écrit dans une police top petite. Ou de Nissan dont certaines voitures accéléraient toute seules.

Quelque soit le souci observé, les constructeurs ont l'obligation d'informer les propriétaires. En France, le site Rappel Consommateur centralise tous les signalements de ce genre, que ce soit pour les voitures ou tous autres produits, aliments compris. Dans la rubrique Automobiles, motos, scooters, on note la présence récente de 3 voitures de deux constructeurs français : Renault et Peugeot. Voici les modèles concernés et les risques associés.

Présentant des risques pour les conducteurs, ces 3 voitures sont rappelées

Deux voitures de chez Renault sont rappelées, et une de Peugeot :

Renault Zoé électrique : “en raison d’un problème de fabrication, un court-circuit peut se produire dans la batterie haute tension. Cela augmentera le risque d’incendie“. Cela cible uniquement les véhicules équipés de la batterie BT4 XLR , c'est-à-dire ceux produits entre le 1er et le 28 septembre 2023. Références d’identification : e2*2007/46*0251*27.

Si vous possédez l'un de ces véhicules, vous devez contacter votre concessionnaire afin qu'il vous explique la marche à suivre et le temps estimé d'immobilisation.