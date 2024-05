La nouvelle Peugeot e-3008 doit déjà passer par la case rappel à cause d’un gros défaut

Le Peugeot e-3008, l'un des derniers SUV électriques de la marque au Lion, doit faire face à ses premiers rappels techniques. En cause, un problème de soudure sur la traverse arrière de suspensions et un autre plus gênant pour le constructeur.

De nos jours, il est bien rare de voir une voiture échapper à la case rappel. Des problèmes techniques ou mécaniques généralisés peuvent apparaître au fil du temps, et les constructeurs n'ont pas d'autres choix que de procéder à un rappel pour résoudre la situation.

Dans la plupart des cas, ces soucis sont corrigés généralement à grand coup de mises à jour logicielles comme chez Tesla, mais parfois, ils exigent un passage au garage pour procéder aux réparations. Et malheureusement pour lui, le récent Peugeot e-3008 lancé en septembre 2023 et disponible depuis peu en concessions n'y réchappera pas.

Deux premiers rappels pour l'e-3008

Ainsi et selon des informations partagées par nos confrères de l'Argus, le dernier SUV électrique de la marque au Lion fait l'objet de deux rappels. Le premier concerne tout d'abord un problème sur la traverse arrière de suspension, une pièce essentielle qui relie les deux suspensions.

Selon les dires du constructeur, cet élément pourrait afficher des soudures manquantes ou incomplètes. Ce qui augmente fatalement le risque d'accidents graves. D'après Peugeot, ce problème affecterait un nombre plutôt réduit de véhicules, à savoir 496 au total. Les conducteurs concernés ont reçu une invitation de la part du fabricant pour ramener au plus vite leur véhicule en concession.

Un examen d'une trentaine de minutes sera effectué pour déterminer si les pièces en question sont en conformité ou non. Si ce n'est pas le cas, Peugeot remplacera la traverse arrière dans son intégralité, à ses frais bien entendu. Concernant l'autre rappel en revanche, la marque sochalienne s'est plutôt montrée mutique.

Peugeot immobilise ses e-3008 de démonstration

De ce que l'on sait, cette mise à jour imposée implique seulement les véhicules de démonstration du constructeur, utilisés notamment pour les essais sur route en concessions. Dans une note interne envoyée aux réseaux de distribution, la marque ordonne à ses équipes “d'arrêter ces SUV et de les conserver jusqu'à nouvel ordre”. Une immobilisation immédiate donc, qui suggère un problème plutôt grave.

Mais malheureusement, nous n'aurons pas plus de détails sur le sujet. D'après l'Argus, Peugeot n'a pas encore trouvé de solutions aux problèmes. On peut au moins se rassurer en se disant que ces véhicules potentiellement dangereux ne sont pas entre les mains des consommateurs. Pour rappel, la Peugeot e-208 a fait l'objet d'un rappel plutôt similaire en début avril 2024. En effet, la marque a été contrainte de procéder au rappel de sa citadine en raison d'un problème de soudure sur l'essieu arrière ici encore.

