Vite, le puissant aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 atteint son prix le plus bas pour les soldes !

Les soldes continuent sur le site officiel de Dyson et c’est maintenant au tour de l’aspirateur traîneau Cinetic Big Ball Multi Floor 2 de voir son prix chuter de 150 € ! Habituellement en vente à 399 €, vous pouvez vous l’offrir à seulement 249 € seulement. C’est un bon prix pour un aspirateur Dyson !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 est un aspirateur traîneau ultra puissant qui a été conçu pour nettoyer en profondeur toutes les surfaces. C’est un modèle sans sac qui dispose d’un grand collecteur qui se vide simplement sans risquer de vous salir les mains.

Normalement en vente à 399 €, il est actuellement affiché à 249 € seulement sur le site officiel de Dyson. C’est un prix cassé pour un aspirateur aussi performant !

Quelles sont les caractéristiques du Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2

Dyson a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des aspirateurs en proposant des modèles puissants et innovants. Le Cinetic Big Ball Multi Floor 2 ne fait pas exception.

Cet aspirateur traîneau est idéal pour nettoyer de grandes surfaces. Il est équipé d’un grand collecteur qui ne nécessite pas de sac pour récupérer la poussière. En un seul geste, vous pouvez ensuite effectuer le vidage des saletés dans la poubelle sans y mettre la main. L’entretien est ainsi facilité et hygiénique.

Le Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 a la particularité d’avoir un centre de gravité bas qui lui permet de se redresser automatiquement s’il se renverse. Par ailleurs, grâce à la présence de 35 cyclones qui génèrent une force de 100 000 G, aucune poussière ne lui résiste, même les particules microscopiques. L’aspiration est puissante et constante pour un nettoyage optimal.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur le site officiel de Dyson

Bon plan : pendant quelques heures seulement, Rakuten propose un code promo qui fait encore plus chuter le prix du Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2. En effet, avec le code RAKUTEN20, vous pouvez avoir 20 € de réduction supplémentaire. L’excellent aspirateur traîneau passe alors à 229 €.