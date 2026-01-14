Dyson V15s Detect Submarine : avec ces 250 € de réduction, l’aspirateur Dyson 3-en-1 est à prix cassé pour les soldes !

Pendant les soldes, Dyson en profite pour faire baisser les prix de ses meilleurs produits. C’est le cas du Dyson V15s Detect Submarine qui devient enfin plus abordable avec une baisse de prix de 250 euros. Avec ce modèle, vous allez pouvoir aspirer mais aussi laver vos sols très facilement et efficacement.

On ne va pas se mentir. Les aspirateurs Dyson sont incroyables. Ils profitent des dernières technologies pour vous permettre de nettoyer votre maison de fond en comble sans faire d’effort. Mais ils sont aussi en vente à des prix souvent prohibitifs. Du coup, vous aviez peut-être fait une croix sur l’idée de vous en offrir un.

Vous allez sûrement changer d’avis grâce aux soldes en cours sur le site officiel de Dyson. En effet, la célèbre marque britannique ne se moque pas de nous et propose d'énormes remises sur ses modèles les plus récents. C’est le cas par exemple de l’incroyable Dyson V15s Detect Submarine.

Le Dyson V15s Detect Submarine est normalement en vente pour 949 euros. Mais à l’occasion des soldes, Dyson fait baisser son prix de 250 euros. Il passe ainsi à seulement 699 euros. C’est une très belle offre pour obtenir la Rolls des aspirateurs laveurs.

Et si jamais vous cherchez un modèle encore moins cher, vous avez également une réduction sur le Dyson V12s Detect Submarine qui passe de 719 euros à 449 euros, soit une promotion de 270 euros !

Et pour les deux modèles, vous bénéficiez de plusieurs avantages commerciaux en achetant directement sur le site de Dyson :

la garantie “meilleur prix” avec remboursement de la différence si vous trouvez moins cher ailleurs dans les 7 jours suivant votre achat

la période d'essai de 60 jours : satisfait ou remboursé

: satisfait ou remboursé le paiement en 4 fois avec Paypal

la livraison gratuite

Dyson V15s Detect Submarine : il aspire, lave et se transforme en aspirateur à main

À chaque nouveau produit, Dyson apporte des nouveautés techniques et technologiques pour vous faciliter la vie. Ainsi, le Dyson V15s Detect Submarine est une amélioration directe du V15 Detect Absolute. On retrouve toutes les capacités haut de gamme de l’aspirateur-balai, mais on y ajoute la brosse submarine qui permet de passer en lavage de sols quand vous le souhaitez. C’est une grosse nouveauté qui était très attendue par les fans de la marque. Cette brosse intègre directement un bac d’eau propre et un bac d’eau sale. Avec son large rouleau motorisé, il nettoie efficacement et rapidement vos sols durs.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques que le V15 Detect Absolute avec le moteur Hyperdymium et sa puissance d’aspiration de 240 Airwatts, la brosse Optic Fluffy et son faisceau lumineux qui révèle la poussière invisible, la brosse Digital Motorbar et son système de démêlage automatique des poils et cheveux, l’accessoire combiné et le long suceur qui le transforme en aspirateur à main.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, elle atteint jusqu’à 60 minutes d’utilisation en mode aspirateur et plus de 3 heures en mode lavage !

