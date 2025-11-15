L’aspirateur Dyson V8 Advanced passe à petit prix pour le Black Friday et il n’a jamais été aussi peu cher !

Habituellement en vente à 399 €, l’aspirateur balai Dyson V8 Advanced est actuellement à prix cassé sur le site officiel de la marque. Et en ajoutant le code DYSONBF-10, vous pouvez l’avoir à seulement 236,67 €. C’est une affaire !

Le Black Friday approche à grands pas et de nombreuses marques ont d’ores et déjà dévoilé leurs offres. C’est le cas de Dyson qui propose des promotions exceptionnelles sur ses aspirateurs. Pourtant, la marque anglaise est plutôt réputée pour ses modèles haut de gamme et totalement inaccessibles pour l’immense majorité des budgets. Mais une fois n’est pas coutume, Dyson propose cette année un aspirateur balai pour moins de 240 euros.

Cet aspirateur, c’est l’excellent Dyson V8 Advanced. Normalement vendu pour 399 €, il est affiché actuellement en promotion à 249 euros. C’est déjà un très beau prix, mais ce n’est pas fini, car en ajoutant le code promo DYSONBF-10, le prix passe à seulement 236,67 euros. C’est tout simplement du jamais vu alors ne passez pas à côté. En plus, la livraison en 24/72 heures est incluse et vous pouvez payer en 4 fois sans frais en utilisant PayPal.

Black Friday : le Dyson V8 Advanced est à son prix le plus bas

Vous cherchez un aspirateur balai puissant et fiable ? Dyson est évidemment la marque qui vient tout de suite à l’esprit. Mais jusqu’à présent, c’était un luxe de pouvoir s’offrir un Dyson. Heureusement, pour Black Friday, vous pouvez trouver le Dyson V8 Advanced à un prix accessible et compétitif puisqu’il est à moins de 240 €.

Le Dyson V8 original a marqué un tournant dans le secteur des aspirateurs balais. Tant est si bien qu’il est toujours considéré aujourd’hui comme un excellent modèle. Fort de son succès, la marque a décidé d’en faire une version plus récente et plus performante, le Dyson V8 Advanced.

Cet aspirateur s’adapte à tous les types de sols, du parquet au carrelage en passant par les tapis et la moquette. Son moteur développe une puissance d’aspiration maximale de 130 airwatts, et sa nouvelle brosse motorisée est conçue pour aspirer efficacement mais aussi démêler automatiquement les cheveux et les poils, ce qui en fait un allié idéal si vous avez des cheveux longs et/ou des animaux.

L’amélioration du système de filtration permet au V8 Advanced de capturer 99,99 % des particules de 0,3 µm ou plus. L’appareil propose deux modes d’aspiration : un mode standard offrant jusqu’à 40 minutes d’autonomie pour le ménage courant, et un mode Boost qui libère toute la puissance du moteur sur une durée de 7 minutes pour les zones difficiles.

Pensé pour être confortable à utiliser, l’aspirateur affiche un poids d’environ 2,5 kg et se manipule facilement. Il peut aussi se transformer en aspirateur à main pour nettoyer les escaliers, l’habitacle d’une voiture ou les canapés.

Pour ceux qui attendaient l’occasion idéale d’acquérir un Dyson sans fil performant sans dépasser leur budget, Black Friday est une excellente opportunité. Le Dyson V8 Advanced rassemble puissance, polyvalence, ergonomie et une réduction particulièrement attractive.