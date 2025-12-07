Ce vidéoprojecteur Xgimi ultra-compact projette jusqu’à 120 pouces en Full HD et il coûte 140 euros de moins !

Avec le Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2, profitez d'un écran géant Full HD jusqu'à 120 pouces partout où vous allez, pour moins de 310 euros.

Ce dimanche, Rakuten vous propose le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 309 euros au lieu de 449 euros grâce au code CLUB50 (50 euros de remise dès 299 euros d'achat sur la boutique Easylounge).

En bonus, vous récupérez 15,45 euros en Rakuten Points pour vos prochains achats. Une offre idéale si vous rêvez d'installer un cinéma maison sans vous ruiner, ou si vous cherchez un projecteur à emmener partout avec vous.

Je profite de l'offre maintenant

Un vidéoprojecteur compact qui projette grand

Le Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 projette une image Full HD nette de 40 à 120 pouces, idéale pour transformer n'importe quelle pièce en cinéma maison. Avec ses 430 lumens et sa source LED ultra-durable, il fonctionne parfaitement dans une pièce sombre ou tamisée.

Le gros avantage ? Tout se règle automatiquement. Correction du trapèze, mise au point, alignement… vous le posez, vous l'allumez, c'est prêt. Côté contenu, Google TV est intégrée : Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video, tout est accessible directement. Vous pouvez aussi diffuser vos contenus depuis votre smartphone via Google Cast. Le son Dolby Audio avec deux haut-parleurs de 8 watts assure une belle immersion.

Ultra-compact (1,1 kilo), il s'emporte partout et se branche sur batterie externe USB-C 65 W. Parfait pour une soirée ciné en extérieur ou chez des amis.

Je profite de l'offre maintenant

Les autres offres High Tech à ne pas rater ce dimanche

Vous n'êtes pas convaincu par cette offre ? Voici une sélection des autres offres à ne pas rater avec le code CLUB50 ou RAKUTEN30 :

Attention, précisons une dernière fois que toutes ces offres ne sont valables qu'aujourd'hui. Vous n'avez donc que 24h pour vous décider !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.