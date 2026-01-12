Vite, le prix de la TV LED LG QNED70 de 55 pouces chute pour les soldes, le rapport qualité-prix est bluffant !

S’il y a bien un moment pour s’acheter une belle TV à petit prix, c’est évidemment pendant les soldes. En ce moment, la TV LED LG 55QNED70A 2025 bénéficie de 34% de réduction sur le site de Boulanger. Elle passe ainsi de 649 € à 429 € seulement ! C’est une offre très attractive pour un modèle récent.

On en a tous chez nous, mais on en change très rarement car cela représente un sacré budget. Nous parlons évidemment de votre écran de télévision. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’on peut dépenser plusieurs centaines, voire milliers d’euros. Pourtant, c’est un produit qu’on utilise tous les jours.

Le premier conseil si vous souhaitez changer de télévision, c’est de profiter d’une période de promotions. Les soldes font évidemment partie des meilleurs moments pour passer à l’action. Et le second conseil, c’est de privilégier des marques reconnues pour éviter les mauvaises surprises. Parmi les marques les plus sûres du secteur, vous pouvez choisir les yeux fermés LG.

En ce moment sur le site de Boulanger, vous trouverez la TV LED LG 55QNED70A en soldes. C’est un modèle 55 pouces de 2025 qui est normalement en vente pour 649 euros. Avec une promotion en cours de 34%, vous économisez 220 euros. Elle passe ainsi à seulement 429 euros.

TV LG QNED AI 55” : 220 euros de réduction sur cet excellent téléviseur

Le téléviseur TV LG QNED AI 55QNED70A offre une taille d’écran confortable de 55 pouces, soit 135 cm de diagonale. C’est la dimension de téléviseur idéale pour l’immense majorité des familles.

La dalle profite de la technologie QNED de LG. Cela signifie un rendu de couleurs ultra-réaliste et un contraste profond grâce à un rétroéclairage par mini LED. La qualité d’image est aussi portée par le puissant processeur alpha 7 4K AI de 8ème génération. Il permet d’obtenir une image nette et détaillée avec une résolution Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels).

L’intelligence artificielle n’est pas accessoire pour cette télévision puisqu’elle permet d’upscaler les contenus en qualité 4K, améliorer le rendu visuel et sonore. Elle sert aussi à l’ergonomie avec notamment AI Voice ID qui reconnaît automatiquement la voix de la personne qui regarde la TV pour lui proposer des contenus personnalisés. l’IA peut aussi vous aider à régler facilement votre écran ou trouver des solutions de dépannage via un chatbot.

Enfin, ce modèle intègre 3 ports HDMI 2.0 ainsi qu’un port USB pour connecter facilement tous vos appareils. La TV LG QNED AI 55” est bien évidemment un téléviseur connecté puisqu’il dispose du WiFi. Il est compatible Chromecast et Airplay 2 pour pouvoir partager vos vidéos et photos directement depuis votre smartphone. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser un assistant vocal, Alexa ou Google Assistant, mais aussi d’utiliser votre écran comme Hub pour tous les appareils connectés de votre maison afin de pouvoir tous les contrôler d’un seul et même endroit.