SFR reporte la fin de son réseau cuivre, le passage à la fibre optique peut attendre

Alors que la “fausse fibre” FTTB, qui passe par un câble cuivre, doit s'éteindre pour laisser la place à la fibre optique, SFR prévient ses abonnés d'un sursis. Objectif : leur laisser plus de temps avant de franchir le pas.

Prolongation FTTB SFR
Crédits : 123RF

Vouloir que tous les français bénéficient de la fibre optique, c'est une bonne idée dans l'absolu. Le problème est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut remplacer l'ensemble des technologies désormais obsolètes comme l'ADSL et la fibre FTTB (la “fausse fibre”) qui passe par un réseau cuivre. Un immense chantier avec des retards obligeant les opérateurs à repousser régulièrement la date à laquelle ils devront “éteindre” les réseaux en question.

Au début de l'année, Orange annonce ainsi qu'il sera possible de souscrire un abonnement ADSL jusqu'au 31 janvier 2027. Au lieu de janvier 2026 comme prévu initialement. Même son de cloche chez SFR avec la fin du réseau FTTB fixée au 31 décembre 2025, puis finalement au 30 juin 2026. Rebelote pour l'opérateur au carré rouge au vu du mail que sont en train de recevoir les abonnés SFR et RED by SFR concernés.

La fin de la “fausse fibre” FTTB chez SFR est reportée

L'opérateur annonce clairement la couleur : “Afin de vous laisser plus de temps pour préparer ce changement sereinement, nous prolongeons votre abonnement [FTTB], ainsi que l'ensemble de vos services associés“. Pas besoin de se ruer sur la fibre optique avant fin juin donc. Un soulagement pour beaucoup quand on sait à quel point ces abonnements peuvent entraîner des problèmes de connexion parfois quotidiens. Il n'empêche qu'il faudra y passer un jour.

Mail prolongation FTTB RED SFR
Crédits : Phonandroid

Impossible de dire jusqu'à quand SFR offre cette rallonge et ce pour une raison simple : aucune date n'est mentionnée dans le mail. Il est cependant logique de penser que l'on parle désormais du 31 décembre 2026 au plus tôt. Soit il s'agit d'un oubli qui sera corrigé par l'envoi d'un second message, soit c'est une volonté de SFR afin de pouvoir modifier la date fatidique en fonction des besoins. Ou alors le fournisseur se dit simplement que ce sera le problème de l'opérateur qui le rachètera.


