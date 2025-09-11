Samsung The Frame 55 pouces 2025 : la TV au design iconique chute à moins de 900 € avec un cadre offert, vite !

C’est sans doute la plus belle télévision du marché et elle est actuellement en promotion à un excellent tarif. En effet, en cumulant plusieurs promotions, la Samsung The Frame 55” 2025 passent à seulement 899,10 € avec le cadre de votre choix offert. C’est le moment de vous faire plaisir !

Si vous avez un bel intérieur et que la décoration est importante pour vous, vous vous êtes sûrement déjà dit qu’il était dommage d’avoir un grand écran noir qui trône au milieu du salon. Heureusement, Samsung a trouvé une excellente idée pour intégrer votre téléviseur au mur sans que personne ne s’en rende compte.

Ce concept, c’est The Frame, une télévision qui se transforme en œuvre d’art quand vous l’éteignez. C’est le modèle qui réconcilie les amateurs de déco et les fans de nouvelles technologies.

En ce moment, Samsung propose plusieurs offres promotionnelles sur l’ensemble de la gamme de The Frame 2025 et The Frame Pro 2025. Vous pourrez trouver des modèles de 43 pouces jusqu’à 85 pouces. Ainsi le modèle le moins cher commence à 801 euros pour 43 pouces. Et sur le modèle Pro à 85 pouces, vous pourrez obtenir une réduction totale de 1219,90 euros en cumulant une offre de reprise de 450 euros !

Le modèle 55 pouces est lui normalement en vente à 1190 euros, mais il est actuellement affiché en promotion à 999 euros. Et si vous utilisez l’app Samsung Shop et que vous renseignez le code promo HOME10, son prix passera à 899,10 euros. Et ce n’est pas tout, vous pourrez ajouter gratuitement à votre panier le cadre de votre choix, soit une économie supplémentaire de 79 euros.

Pourquoi craquer pour la TV Samsung The Frame 2025 ?

Depuis 8 ans, Samsung ne cesse d’apporter des améliorations à son modèle emblématique, la The Frame. Sa toute dernière version sortie en 2025 bénéficie des dernières technologies, notamment celles apportées par l’IA, pour vous offrir une expérience utilisateur irréprochable.

Pour réussir son pari de faire disparaître votre téléviseur dans votre décoration, Samsung a inventé un système qui permet d’accrocher votre téléviseur à votre mur avec une attache invisible comme un simple tableau. L’essentiel des composants de la télévision se situent dans un boîtier déporté que vous pourrez cacher dans un meuble via un câble transparent. Et pour finaliser l’aspect tableau, Samsung vous permet de choisir un cadre de la couleur de votre choix qui s’installe facilement avec un système magnétique.

Quand vous n’utilisez pas votre téléviseur, celui-ci se mettra en mode Art pour afficher l’œuvre d’art de votre choix ou bien vos photos personnelles. Et comme l’écran offre une finition mat, vos invités auront bien du mal à deviner qu’il s’agit bien d’un téléviseur !

Mais The Frame n’est pas qu’un simple concept qui vous permet de dissimuler votre écran, c’est aussi une télévision dernier cri qui bénéficie des dernières technologies. Sous le capot, on retrouve la puissante puce NQ4 AI Gen2 qui permet d’utiliser Vision AI, une technologie qui adapte automatiquement le rendu de votre image en fonction du contenu (cinéma, sport, divertissement…).

L’écran QLED 4K offre un un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un résultat net et parfaitement fluide. Les fans de jeux vidéo ne seront pas déçus puisqu’on trouve une connectique HDMI 2.1 qui permet de bénéficier des technologies ALLM et VRR indispensables pour profiter au maximum des capacités de la PS5 ou de la Xbox Series X.

Dans cette version 2025, vous avez des nouvelles fonctionnalités grâce à l’intelligence artificielle comme la traduction instantanée des sous-titres ou la technologie Adaptive Sound Pro qui ajuste automatiquement vos réglages audio pour un rendu optimal.