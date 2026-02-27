Cette étoile géante est en train d’évoluer vers une supernova sous nos yeux

Une étoile géante située hors de notre galaxie intrigue les astronomes. Elle évolue d’une manière rarement observée à cette échelle. Cette transformation pourrait annoncer une explosion spectaculaire.

etoile woh g64
Source : Patryk Iwanek/OGLE

Les supernovas sont parmi les événements les plus violents de l’Univers. En janvier, la NASA a dévoilé un time-lapse montrant l’expansion de la supernova Kepler sur 25 ans. Les débris y progressent jusqu’à 13,8 millions de kilomètres par heure, soit près de 2 % de la vitesse de la lumière. Ces images impressionnantes illustrent la phase finale de la vie d’une étoile massive. Mais les étapes qui précèdent l’explosion restent rarement visibles en direct. Les astronomes observent souvent les conséquences, bien plus que la transformation elle-même.

Les étoiles les plus massives vivent vite et meurent jeunes. Avec une masse supérieure à vingt fois celle du Soleil, elles épuisent leur carburant nucléaire en quelques millions d’années seulement. Leur fin demeure toutefois incertaine. Certaines explosent en supernova et laissent derrière elles une étoile à neutrons. D’autres s’effondrent directement en trou noir. La transition entre supergéante rouge et explosion reste mal comprise. C’est précisément ce qui rend l’observation actuelle exceptionnelle.

L'étoile WOH G64 change brutalement de nature et pourrait bientôt exploser en supernova

WOH G64 se situe dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée distante d’environ 163 000 années-lumière. Son rayon atteint environ 1 540 fois celui du Soleil. Sa masse est estimée à 28 fois celle de notre étoile, pour une luminosité 282 000 fois supérieure. Découverte dans les années 1970, elle était jusqu’ici classée comme supergéante rouge entourée d’un épais anneau de poussière. Depuis 2014, les astronomes ont constaté un changement progressif de sa couleur et une augmentation de sa température de surface. Une étude publiée dans la revue Nature confirme sa transition vers une hypergéante jaune, une phase extrêmement rare et de courte durée.

Les hypergéantes jaunes ne sont connues qu’en quelques dizaines d’exemplaires dans l’Univers observable. Cette étape pourrait précéder une supernova ou un effondrement direct en trou noir. Les chercheurs ont également découvert que WOH G64 fait partie d’un système binaire. Une interaction avec son étoile compagnon pourrait avoir provoqué une perte massive de matière et accéléré son évolution. Les estimations évoquent un effondrement possible dans quelques centaines à quelques milliers d’années. À l’échelle cosmique, il s’agit d’un délai très court.


