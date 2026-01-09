The Frame 2025 55 pouces : la mythique TV Samsung chute sous la barre des 900 €, vite !

Vous voulez une belle télévision qui s’intègre dans votre décoration ? Les choix sont malheureusement très limités. Mais bonne nouvelle, pendant les soldes, Samsung brade sa magnifique TV The Frame en 55 pouces. C’est le moment de passer à l’action !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Tout le monde ou presque en a une qui trône au milieu de son salon et pourtant elle offre le plus souvent un design très pauvre qui s’intègre mal dans un intérieur bien décoré. Nous parlons évidemment de votre écran de télévision. Quand elle est éteinte, vous avez le droit a une vue imprenable sur un grand et triste rectangle noir. Mais comment faire autrement ?

Samsung a identifié le problème depuis plusieurs années et la marque coréenne a eu la riche idée de développer une télévision qui se transforme dans l'œuvre d’art de votre choix quand elle est en veille. Ce modèle devenu iconique dans la gamme de téléviseurs Samsung, c’est la The Frame.

Et pendant les soldes, Samsung propose un gros rabais sur le modèle 55 pouces de 2025. En effet, il est normalement vendu pour 1190 euros. Mais grâce à une belle baisse de prix de 300 euros, vous pourrez vous l’offrir pour seulement 890 euros. Vous l’aurez compris, c’est une aubaine à ne pas manquer

Samsung The Frame 2025 : la plus belle TV du moment est soldée à prix cassé

Depuis bientôt 10 ans, Samsung développe et améliore son mythique téléviseur The Frame. Le premier gros point fort de ce modèle, c’est son système d’accroche à un mur qui s’avère invisible. L’écran est aussi très fin puisque l’ensemble des composants et de la connectique est déportée dans un boîtier externe que vous pouvez cacher dans un meuble. Ainsi, le téléviseur semble être accroché comme un simple tableau. Et pour que l’illusion soit totale, vous pouvez choisir le cadre de votre choix pour cacher les contours noirs de l’écran.

Bien évidemment, pour pouvoir afficher une œuvre d’art, il faut passer par le mode Art et choisir ce que l’on veut afficher. Vous pouvez choisir entre une sélection d’œuvres gratuites, vos photos personnelles ou bien payer un abonnement mensuel qui vous permet d’accéder à une bibliothèque d’œuvres énorme. Quand votre téléviseur se met en veille, l’œuvre s’affiche automatiquement. Et comme l’écran a une finition mat, il est très difficile d’imaginer qu’il s’agit en réalité d’une TV et non d’un cadre décoratif.

Mais la TV The Frame est bien plus qu’un joli cadre qui camoufle votre écran. Elle embarque toutes les technologies haut de gamme qu’on peut attendre dans un écran moderne. Ainsi, la TV tourne avec la puce NQ4 AI Gen2 couplé à Vision AI pour optimiser automatiquement les réglages de votre dalle en fonction de ce que vous regardez.

L’écran utilise une dalle QLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image nette et fluide. Par ailleurs, vous disposez de nombreuses fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle pour améliorer le son ou l’accessibilité des contenus regardés.

Enfin, les passionnés de gaming apprécieront la connectique HDMI 2.1 compatible avec les technologies ALLM et VRR qui vous permettront d’exploiter au mieux les performances des consoles dernière génération.