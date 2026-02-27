Netlflix jette l’éponge et abandonne le rachat de Warner Bros, Paramount désigné comme grand favori

C'est officiel, Netflix annonce ne plus vouloir racheter Warner Bros après son offre à près de 83 milliards de dollars. Son bras de fer avec Paramount a finalement été remporté par son rival, qui a fait une offre beaucoup plus généreuse aux studios. Le rachat devrait être officialisé dans les prochaines semaines.

C'est un feuilleton qui n'en finit pas. Début décembre, Netflix annonce son intention de racheter les studios Warner Bros, détenteurs d'énormes licences telles que Harry Potter, Game of Thrones ou encore Friends. Le géant du streaming fait alors une offre que l'on pense à la hauteur du deal qui s'annonce : 31 dollars l'action, soit 83 milliards d'euros. Peu de temps après, les grandes pontes de la Warner se disent (surprise), très intéressées par la proposition. L'affaire semble déjà scellée.

Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un nouveau challenger : Paramount. L'autre poids lourd du cinéma s'engage dans la bataille avec une offre encore plus invraisemblable : 111 milliards de dollars. Là encore, on pense l'histoire pliée. Qui refuserait 30 milliards de dollars supplémentaires ? Visiblement, les actionnaires de la Warner qui, contre toute attente, annoncent quelques jours plus tard préférer l'offre de Netflix. Cette fois, c'est la bonne ? Toujours pas. On n'est pas à un coup de théâtre près.

Netflix laisse le champ libre à Paramount pour racheter Warner Bros

Hier soir, CNBC rapporte que Netflix a finalement décidé de jeter l'éponge. Le géant de streaming a annoncé mettre fin à sa tentative, sans pour autant livrer de véritable raison. Ce dernier indique certes qu'il ne serait pas viable économiquement pour lui de s'aligner sur l'offre de Paramount, mais aucun mot sur le refus des actionnaires vis-à-vis de cette fameuse offre. Alors, que s'est-il passé ?

Il est probable que les actionnaires de Warner Bros soient revenus sur leurs décisions, sûrement motivés par la volonté de Paramount de racheter l'intégralité de ses activités, contrairement à Netflix qui ne voulait pas reprendre Discovery ainsi que certaines chaînes de télévision. En outre, son patron Netflix avait récemment rendez-vous à la Maison Blanche pour discuter du deal avec, entre autres, Donald Trump, proche du dossier via Paramount, dont l'offre est pilotée par la famille Ellison, loyale envers le président américain. Réunion qui n'a visiblement pas bien tourné.