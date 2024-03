Vite, la souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed est à petit prix sur Amazon !

Profitez des ventes flash de printemps d’Amazon pour renouveler votre équipement informatique à prix réduit. Normalement en vente au prix conseillé de 159 €, la souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed est actuellement proposée à seulement 65,99 € ! Un bon plan à ne pas manquer.

Les Ventes flash du Printemps se déroulent cette année du 20 au 25 mars sur Amazon. Durant cette courte période, le géant du e-commerce brade les prix de nombreux produits high-tech. La souris sans fil Logitech G502 Lightspeed est ainsi proposée à un tarif ultra canon, soit 65,99 € au lieu de 159 €. C’est le moment de compléter votre setup avec l’une des meilleures souris gaming !

La Logitech G502 Lightspeed se démarque par son design ergonomique qui la rend confortable à utiliser. Elle dispose ainsi d’un revêtement en caoutchouc, d’une coque extra-fine de 1,2 mm et d’un système de poids réglable pour ajuster l’équilibre à votre convenance. De plus, la souris dispose de 11 boutons et d’une molette de défilement ultra-rapide débrayable. Vous avez la possibilité de personnaliser les touches pour chaque jeu et chaque application et de choisir entre un défilement libre ou un défilement cranté. Vous pouvez aussi choisir la couleur parmi les 16,8 millions de couleurs LIGHTSYNC RVB pour une immersion totale.

Côté sans fil, on retrouve la technologie Wireless Lightspeed. Comme son nom l’indique, le Lightspeed permet une connexion très fiable, ultra rapide, sans aucune latence. Enfin, la souris offre une belle autonomie de 60 heures. Grâce à la charge rapide, vous récupérez 2h30 d’utilisation en seulement 5 minutes. Enfin, elle est compatible avec le tapis Powerplay pour une charge sans fil en continue.

