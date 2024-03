Promo du printemps chez Godeal24 : profitez de Microsoft Office 2021 Pro Plus à vie pour seulement 26,75€ !

Rendez-vous très vite chez Godeal24 pour une grande vente flash de printemps ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose des logiciels Microsoft à prix vraiment mini. Windows ou encore Office, on vous détaille les offres ci-dessous.

Nous recherchons tous des solutions pour simplifier notre quotidien. Si vous envisagez de mettre à jour votre ordinateur, Godeal24 est votre destination idéale. Godeal24 vous propose une licence Microsoft à un prix défiant toute concurrence. Windows 11 Pro, disponible à 13,55€, est le système d'exploitation le plus récent de Windows, enrichi de nombreuses mises à jour. Il inclut des améliorations sécuritaires telles que le chiffrement BitLocker, l'intégration de Microsoft Information Protection, la connexion par biométrie, entre autres.

Profitez également de cette offre exceptionnelle : le pack licence à vie pour Microsoft Windows 11 Pro et Office Pro 2021 à seulement 36,59€, vous faisant économiser des centaines d'euros par rapport aux prix habituels. Windows 11 Pro et Microsoft Office Professional Plus 2021 sont conçus pour fonctionner ensemble de manière fluide, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale.

Vous disposez déjà de Windows 11 Pro et souhaitez uniquement acquérir la suite Office ? Office 2021 Pro à vie se distingue parmi les milliers d'offres de productivité disponibles sur le marché. Offre du jour : pour seulement 26,75€, obtenez une licence authentique d'Office 2021 Pro. Contrairement à Microsoft 365, cette suite bureautique est sans abonnement ni paiement mensuel. Un seul paiement vous assure un accès à vie. Révolutionnez votre manière de travailler, de créer et de collaborer grâce à cette alliance puissante des outils de productivité essentiels et du dernier système d'exploitation.

Toutes les offres Microsoft à saisir de suite !

Utilisez le code SGO62 pour -62% sur les produits suivants :

Vous souhaitez découvrir le nouveau logiciel Windows 11 ? Utilisez le code SGO50 :

Le code SGO62 peut aussi vous aider à profiter des produits suivants à prix mini :

Chez Godeal24, vous pouvez choisir entre une multitude d'outils informatiques. Par exemple :

Profiter d'outils à prix mini

Comment effectuer votre paiement ?

Dirigez-vous vers la page de finalisation de l'achat, optez pour la procédure en tant qu'invité (ou bien créez un nouveau compte utilisateur), et procédez à la saisie des “Informations de Facturation”.

À ce moment, choisissez “CWALLETCO”, puis appuyez sur “Continuer”.

Assurez-vous de la conformité de votre commande avant de cliquer sur “Valider la commande”.

Vous serez ensuite dirigé vers une nouvelle page ; cliquez sur “Sélectionner un mode de paiement”.

Pour conclure, PayPal vous est proposé comme option pour finaliser votre achat.

Qu'est-ce que Godeal24 ?

Godeal24 se positionne en tant que distributeur international de logiciels informatiques, se distinguant par une stratégie tarifaire particulièrement compétitive. Ainsi, que vous soyez un créateur de contenus en freelance à la recherche de logiciels de retouche vidéo et photo, ou que vous désiriez améliorer la sécurité de votre système informatique avec des solutions antivirus, nous vous recommandons d'explorer l'ensemble des propositions de Godeal24 : il y a fort à parier que vous y trouverez votre bonheur.

Les logiciels proposés sur Godeal24 sont certifiés 100% authentiques. Le site assure une sécurité totale pour vos transactions et la livraison des clés d'activation s'effectue de manière instantanée par email suite au règlement. Godeal24 s'engage à fournir un support technique de pointe disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un service après-vente pérenne, garantissant une utilisation sans tracas du produit !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.