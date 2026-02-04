Une voiture Stranger Things, vous en rêviez ? Ce constructeur automobile l’a fait

Un constructeur automobile lance une voiture aux couleurs de Stranger Things en édition (très) limitée. L'occasion de parader sur les routes en affichant son amour pour la série. Voyons ce qu'elle a sous le capot.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les fans de la série Netflix Stranger Things ont décidément bien du mal à dire adieu à leur univers préféré. Certains se consolent en sachant que Stranger Things Tales of '85 arrive bientôt, mais d'autres aimeraient bien prolonger le plaisir plus régulièrement. Lors des trajets en voiture par exemple ? Pas en lançant des musiques des années 80, mais en prenant le volant d'un véhicule aux couleurs de la série.

C'est possible avec la Pulse Abarth de chez Fiat en édition limitée. Disponible en noir avec des accents de rouge, ou l'inverse, elle arbore des autocollants rappelant les tentacules des monstres du monde à l'envers. L'intérieur joue également sur le contraste. On y voit le logo de la série sur les sièges et la plaque indiquant le numéro de la voiture. Au total, il y en a 511, en hommage au personnage d'Eleven (Onze dans la langue de Molière).

Cette voiture Stranger Things est disponible en édition très limitée

Sous le capot, un moteur de 185 chevaux et 270 Nm. De quoi faire passer la voiture de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes, avec une vitesse de pointe à 215 km/h. Niveau design, notons que le fabricant a eu le bon goût de ne pas trop en faire. Techniquement, rien n'empêche d’apposer des autocollants semblables au bas de propre voiture pour obtenir un effet similaire.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est impossible de trouver la Fiat Pulse Abarth édition Stranger Things en France. Elle nous vient en effet du Brésil et reste réservée à l'Amérique Latine. À São Paulo, la voiture a d'ailleurs participé à un défilé de chars en hommage à la série, où chacun représentait l'une des saisons écoulée. Le véhicule est vendu 162 990 R$, ce qui fait environ 26 300 euros.