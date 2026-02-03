Quand se passe Stranger Things Tales From ’85 par rapport à la série ?

Les fans de Stranger Things ont a peine eu le temps de dire adieu à leurs personnages préférés que déjà on leur annonce une nouvelle série. Voici quand ses événements se déroulent dans la “timeline”.

Stranger Things, c'est terminé. Le 2 janvier 2026, les fans ont dit adieu à Mike, Will, Eleven, Max, Lucas, Dustin et les autres après un dernier épisode. Malgré la folle théorie de la “Conformity Gate” disant qu'un épisode secret allait être diffusé le 7 janvier, les héros de la série ont bel et bien tirés leur révérence. Du moins sous cette forme. Car Netflix n'en a pas fini avec l'univers : une série d'animation intitulée Tales From ’85 débarquera prochainement sur la plateforme de streaming.

Comme son nom l'indique, elle se déroule en 1985. Le trailer ne trompe pas puisqu'on y voit les personnages principaux tels qu'ils étaient plus tôt dans la série, c'est-à-dire plus jeunes. Cela étant dit, l'année seule constitue une fourchette bien trop vaste pour vraiment situer les événements de Stranger Things Tales From '85 dans la “timeline” globale incluant les 5 saisons de la série. Heureusement, il est possible de la réduire.

Voici où se situe Stranger Things Tales From '85 dans la “timeline” de la série

Petit retour en arrière. La saison 2 de Strangers Things se termine le 15 décembre 1984 exactement. Ce jour-là, Mike et Eleven échangent leur premier baiser lors du Bal d'Hiver, tandis que le grand magasin Starcourt est en passe d'être inauguré. La saison 3 démarre ensuite le 28 juin 1985. Il s'est donc passé 6 mois entre la saison 2 et la saison 3, période dans laquelle se déroule la série Stranger Things Tales From '85.

C'est lors de cet intervalle inexploré dans la série d'origine que Dustin fondera officiellement le club des enquêteurs de Hawkins. Les enjeux seront évidemment bien moins importants puisque l'on sait qu'il n'arrivera rien aux personnages principaux, mais les retrouver fera plaisir à beaucoup. Plus qu'à patienter pour voir ce que les créateurs de la série nous réservent. Stranger Things Tales From '85 sera diffusé sur Netflix à partir du 23 avril 2026.