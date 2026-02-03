VIDEO

Quand se passe Stranger Things Tales From ’85 par rapport à la série ?

Les fans de Stranger Things ont a peine eu le temps de dire adieu à leurs personnages préférés que déjà on leur annonce une nouvelle série. Voici quand ses événements se déroulent dans la “timeline”.

Stranger Things Tales From 85

Stranger Things, c'est terminé. Le 2 janvier 2026, les fans ont dit adieu à Mike, Will, Eleven, Max, Lucas, Dustin et les autres après un dernier épisode. Malgré la folle théorie de la “Conformity Gate” disant qu'un épisode secret allait être diffusé le 7 janvier, les héros de la série ont bel et bien tirés leur révérence. Du moins sous cette forme. Car Netflix n'en a pas fini avec l'univers : une série d'animation intitulée Tales From ’85 débarquera prochainement sur la plateforme de streaming.

Comme son nom l'indique, elle se déroule en 1985. Le trailer ne trompe pas puisqu'on y voit les personnages principaux tels qu'ils étaient plus tôt dans la série, c'est-à-dire plus jeunes. Cela étant dit, l'année seule constitue une fourchette bien trop vaste pour vraiment situer les événements de Stranger Things Tales From '85 dans la “timeline” globale incluant les 5 saisons de la série. Heureusement, il est possible de la réduire.

Voici où se situe Stranger Things Tales From '85 dans la “timeline” de la série

Petit retour en arrière. La saison 2 de Strangers Things se termine le 15 décembre 1984 exactement. Ce jour-là, Mike et Eleven échangent leur premier baiser lors du Bal d'Hiver, tandis que le grand magasin Starcourt est en passe d'être inauguré. La saison 3 démarre ensuite le 28 juin 1985. Il s'est donc passé 6 mois entre la saison 2 et la saison 3, période dans laquelle se déroule la série Stranger Things Tales From '85.

Lire aussi – Ce personnage de Stranger Things était condamné depuis le début, selon les frères Duffer

C'est lors de cet intervalle inexploré dans la série d'origine que Dustin fondera officiellement le club des enquêteurs de Hawkins. Les enjeux seront évidemment bien moins importants puisque l'on sait qu'il n'arrivera rien aux personnages principaux, mais les retrouver fera plaisir à beaucoup. Plus qu'à patienter pour voir ce que les créateurs de la série nous réservent. Stranger Things Tales From '85 sera diffusé sur Netflix à partir du 23 avril 2026.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home bétonne ses capacités d’automatisation et corrige le défaut le plus agaçant des caméras

De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas, et Google Home l’expérimente régulièrement. Parallèlement aux nombreuses frictions, le géant de la tech s’échine à améliorer l’expérience utilisateur en…

Les nouveaux HUAWEI FreeClip 2 sont faits pour les sportifs (et ils sont à -30€)

HUAWEI lance les FreeClip 2 en France à 199,99€. Ces écouteurs ouverts sont parfaits pour les sportifs avec leur format qui laisse entendre l’environnement, leur résistance IP57 et leur autonomie…

Vous ne voulez pas d’IA ? Firefox va bientôt vous permettre de tout couper d’un clic

L’intelligence artificielle s’est invitée partout, même dans votre navigateur. Mozilla a décidé de laisser le choix aux utilisateurs de Firefox. Un nouveau bouton va bientôt permettre de tout désactiver en…

Marre du doomscroll ? Cette développeuse transforme Wikipédia en feed de réseau social pour lier l’utile à l’agréable

Quand on a 5 minutes de pause, on a plutôt tendance à se rendre sur Instagram ou Bluesky pour passer le temps plutôt qu’à lire un article de Wikipedia. Seulement,…

Une horloge cachée dans des cristaux retrace l’évolution du continent australien

En Australie, de minuscules cristaux enfouis dans le sol gardent les traces du temps. Marqués par des rayons venus de l’espace, ils forment une horloge naturelle. Grâce à elle, les…

Voici à quoi ressemblent les nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM6 de Sony

Presque trois ans après les WF-1000XM5, Sony devrait renouveler ses écouteurs sans fil avec les WF-1000XM6, dont on a de premiers visuels. Sony pourrait bien être sur le point d’annoncer…

Les VPN interdits en France ? Le gouvernement apporte des précisions

Le gouvernement donne des précisions sur ses intentions de réguler les VPN. Il rejette l’idée d’une interdiction totale, mais reste discret quant à l’instauration de mesures contraignantes. En fin de…

Les nouvelles TV OLED de Samsung sont compatibles Nvidia G-SYNC, belle surprise pour les joueurs

Les joueurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie, Samsung annonce l’intégration de la technologie Nvidia G-SYNC dans de nouveaux moniteurs et téléviseurs.  Samsung annonce la compatibilité de plusieurs de…

TV

Grosse baisse de prix sur Surfshark : le VPN est encore plus abordable grâce à cette offre à durée limitée

Les prix de Surfshark sont en forte baisse, grâce à une offre à durée limitée. Le VPN fait actuellement l’objet d’une réduction allant jusqu’à 87%, avec 3 mois offerts en…

L’un des meilleurs émulateurs Switch devient vraiment indispensable grâce sa dernière mise à jour

Les émulateurs Switch continuent de recevoir régulièrement des mises à jour et la dernière de Citron est tout bonnement révolutionnaire. Celle-ci vient en effet ajouter deux fonctionnalités qui vont certainement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.