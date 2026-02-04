Android Auto : ce bug de Google Maps fait mystérieusement disparaître votre voiture, voici le coupable

Les automobilistes disposant d’Android Auto utilisent généralement leur application de navigation favorite dessus, le plein écran améliorant le confort de conduite. Certains des utilisateurs qui préfèrent Google Maps se retrouvent toutefois confrontés à un bug agaçant : l’icône de leur voiture disparaît dans d’étranges circonstances…

Google_Maps_sur_Android_Auto

Lorsque vous vous apprêtez à prendre la route pour plusieurs longues heures, vous appréciez d’avoir vos petites habitudes de conduite : une bouteille d’eau dans le porte-gobelet, Android Auto activé, une playlist prête à être lancée, tout comme la navigation dans votre application GPS préférée, Google Maps.

À un moment, vous passez du mode plein écran à celui partagé. Et là, pouf : l’icône de votre voiture a disparu. Ce bug quelque peu agaçant – pour ne pas dire perturbant –, de nombreux automobilistes semblent l’expérimenter avec Google Maps sur Android Auto.

Lire aussi – Android Auto : votre voiture est trop vieille pour en profiter ? Plus maintenant grâce à cette solution abordable

L’avatar de navigation de Google Maps sur Android Auto est porté disparu

Voir l’icône de sa voiture lors d’un trajet assisté par Google Maps est quelque chose de rassurant : il agit comme un indicateur visuel de la position réelle du véhicule. Toutefois, certains utilisateurs en sont privés sur Android Auto. C’est en tout cas ce que déplorent de nombreux conducteurs sur Reddit, comme le rapporte Android Authority.

L’internaute à l’origine de la publication signale un bug reproductible : lorsqu’il passe en vue partagée, alors que le lecteur était en mode plein écran, la navigation continue de fonctionner, mais l’icône de sa voiture est portée disparue. Il précise qu’en forçant la fermeture de Maps sur son smartphone, cela corrige le bug… mais seulement temporairement.

Invisible car icon in Maps
byu/gordolme inAndroidAuto

Les commentaires sous ce post apportent plusieurs éléments de réponse. D’abord, ce n’est pas un problème isolé puisque des automobilistes possédant différents modèles de voitures, d’unités centrales, de smartphones sont concernés. Le coupable de ce bug n’est pas non plus une itération spécifique d’Android Auto : celles mentionnées vont de la version 15.9 à la 16.1. L’origine du souci a aussi été probablement, en partie, identifiée. Selon l’OP (l’auteur du post), revenir à l’icône de flèche bleue par défaut résoudrait le problème.

Sur Google Maps, il est en effet possible de troquer l’emblématique flèche bleue par un avatar de conduite personnalisé. Il suffit d’ouvrir l’application, de cliquer sur votre photo (ou initiale) en haut de votre écran, à droite de la barre de saisie, puis de suivre le chemin suivant : Paramètres > Vos véhicules > Avatar de conduite. Il est probable que ce bug n’affecte que les automobilistes les utilisant.

Google n’a, pour le moment, pas communiqué à ce sujet. On ignore donc pourquoi ce bug s’est déclenché, s’il incombe à Android Auto, à Google Maps ou à l’interaction entre les deux. En attendant, si vous êtes concerné, peut-être va-t-il falloir revenir à l’icône par défaut…


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Regardez ce robot faire 130 000 pas dans la neige à -47° C, c’est impressionnant

Le robot chinois G1 de chez Unitree a établi un record du monde en faisant 130 000 pas dans un environnement enneigé à -47,4° Celsius. Une vidéo nous montre l’exploit…

IA

Elon Musk fusionne SpaceX et xAI pour créer une IA spatiale

Elon Musk réorganise ses entreprises pour concrétiser sa vision futuriste. SpaceX fusionne avec xAI dans une stratégie centrée sur l’intelligence artificielle. L’espace devient le nouveau terrain de jeu de l’IA….

Une voiture Stranger Things, vous en rêviez ? Ce constructeur automobile l’a fait

Un constructeur automobile lance une voiture aux couleurs de Stranger Things en édition (très) limitée. L’occasion de parader sur les routes en affichant son amour pour la série. Voyons ce…

Meilleur smartphone : quel modèle acheter en 2026 ?

Quel est le meilleur smartphone en 2026 ? Difficile de trancher, car la réponse est très variable. Tout dépend de ce que vous recherchez : puissance, autonomie, performances en photo…

L’iPhone 18 Pro ne changera pas de look, l’orange du 17 pro a mis tout le monde d’accord

Apple ne bousculera pas ses habitudes avec son prochain modèle haut de gamme. L’iPhone 18 Pro conservera le design actuel, malgré les attentes. Le succès du 17 Pro, notamment dans…

On sait à quelle date Google envisage la fin de ChromeOS

Pour faire de la place à Alumium OS, Google a programmé la fin de ChromeOS pour 2034, le temps de répondre à ses promesses de support logiciel. C’est désormais acté,…

PC

IPTV : pourquoi le piratage a la cote chez 1 Français sur 4

IPTV, streaming et téléchargements illégaux, quelles sont les raisons qui poussent les Français à pirater ? Une nouvelle étude apporte des réponses. Le sujet du piratage des films, séries, jeux…

Dernier jour des soldes : Boulanger propose un code promo exceptionnel pour quelques heures seulement, vite !

Les soldes se terminent ce soir et Boulanger a décidé de marquer le coup avec une vente flash. Jusqu’à minuit, vous pouvez profiter d’un code promo particulièrement intéressant sur de…

Cette moto électrique de Honda mise tout sur l’essentiel pour faire baisser les prix

Honda pourrait bientôt bouleverser le marché des deux-roues électriques. Un brevet dévoile une moto ultra simple, conçue pour être vraiment abordable. Loin des modèles high-tech, elle mise sur la praticité…

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : voici à quoi ressemblent vraiment les prochains écouteurs sans fil de Samsung

Le design de la prochaine gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, s’est dévoilé à travers plusieurs animations. Mais rien ne vaut des…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.