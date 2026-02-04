Android Auto : ce bug de Google Maps fait mystérieusement disparaître votre voiture, voici le coupable

Les automobilistes disposant d’Android Auto utilisent généralement leur application de navigation favorite dessus, le plein écran améliorant le confort de conduite. Certains des utilisateurs qui préfèrent Google Maps se retrouvent toutefois confrontés à un bug agaçant : l’icône de leur voiture disparaît dans d’étranges circonstances…

Lorsque vous vous apprêtez à prendre la route pour plusieurs longues heures, vous appréciez d’avoir vos petites habitudes de conduite : une bouteille d’eau dans le porte-gobelet, Android Auto activé, une playlist prête à être lancée, tout comme la navigation dans votre application GPS préférée, Google Maps.

À un moment, vous passez du mode plein écran à celui partagé. Et là, pouf : l’icône de votre voiture a disparu. Ce bug quelque peu agaçant – pour ne pas dire perturbant –, de nombreux automobilistes semblent l’expérimenter avec Google Maps sur Android Auto.

L’avatar de navigation de Google Maps sur Android Auto est porté disparu

Voir l’icône de sa voiture lors d’un trajet assisté par Google Maps est quelque chose de rassurant : il agit comme un indicateur visuel de la position réelle du véhicule. Toutefois, certains utilisateurs en sont privés sur Android Auto. C’est en tout cas ce que déplorent de nombreux conducteurs sur Reddit, comme le rapporte Android Authority.

L’internaute à l’origine de la publication signale un bug reproductible : lorsqu’il passe en vue partagée, alors que le lecteur était en mode plein écran, la navigation continue de fonctionner, mais l’icône de sa voiture est portée disparue. Il précise qu’en forçant la fermeture de Maps sur son smartphone, cela corrige le bug… mais seulement temporairement.

Les commentaires sous ce post apportent plusieurs éléments de réponse. D’abord, ce n’est pas un problème isolé puisque des automobilistes possédant différents modèles de voitures, d’unités centrales, de smartphones sont concernés. Le coupable de ce bug n’est pas non plus une itération spécifique d’Android Auto : celles mentionnées vont de la version 15.9 à la 16.1. L’origine du souci a aussi été probablement, en partie, identifiée. Selon l’OP (l’auteur du post), revenir à l’icône de flèche bleue par défaut résoudrait le problème.

Sur Google Maps, il est en effet possible de troquer l’emblématique flèche bleue par un avatar de conduite personnalisé. Il suffit d’ouvrir l’application, de cliquer sur votre photo (ou initiale) en haut de votre écran, à droite de la barre de saisie, puis de suivre le chemin suivant : Paramètres > Vos véhicules > Avatar de conduite. Il est probable que ce bug n’affecte que les automobilistes les utilisant.

Google n’a, pour le moment, pas communiqué à ce sujet. On ignore donc pourquoi ce bug s’est déclenché, s’il incombe à Android Auto, à Google Maps ou à l’interaction entre les deux. En attendant, si vous êtes concerné, peut-être va-t-il falloir revenir à l’icône par défaut…