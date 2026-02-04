Regardez ce robot faire 130 000 pas dans la neige à -47° C, c’est impressionnant

Le robot chinois G1 de chez Unitree a établi un record du monde en faisant 130 000 pas dans un environnement enneigé à -47,4° Celsius. Une vidéo nous montre l'exploit réalisé.

Et si Guinness sortait bientôt un livre des records spécial robot ? Avec ceux que les machines humanoïdes établissent de plus en plus fréquemment, il y aura bientôt de quoi remplir pas mal de pages. À côté des robots à l'utilité très discutable, comme ceux de Tesla, il y a ceux qui veulent s'ancrer dans le quotidien en démontrant des capacités concrètes. C'est le cas du G1 du constructeur chinois Unitree. Du haut de ses 1,30 m pour 35 kg, il revient souvent sur le devant de la scène. C'est lui qui, par exemple, est capable de faire un salto latéral entre deux mouvements de kung-fu.

Ici, rien d'aussi tape-à-l’œil, mais la prouesse accomplie n'en est pas moins impressionnante. C'est le groupe de médias d’État China Media Group (CMG) qui a commandé l'opération au fabricant. Le but étant de célébrer les prochains Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina en Italie. Résultat : le robot G1 a fait 130 000 pas dans la neige à une température de -47,4° Celsius. La marche s'est faite à Altay, dans la région du Xinjiang au nord-ouest de la Chine.

Le robot G1 de chez Unitree ne craint pas la neige, la preuve

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir le robot affublé d'une doudoune orange, de gants et d'une protection en plastique autour des jambes. Il trace les lettres “CMG” ainsi que les anneaux olympiques dans la neige. Il y a cependant quelques zones d'ombre que Unitree n'éclaircit pas.

World's First: Unitree Humanoid Robot Autonomous Walking Challenge in −47.4°C Extreme Cold🥳

−47.4°C, 130,000 steps, 89.75°E, 47.21°N… On the extremely cold snowfields of Altay, the birthplace of human skiing, Unitree's humanoid robot G1 left behind a unique set of marks. pic.twitter.com/1ratz6ZKT1 — Unitree (@UnitreeRobotics) February 2, 2026

Par exemple, impossible d'affirmer que G1 a marché d'une traite. Les 130 000 pas sont peut-être l'addition de plusieurs sessions distinctes. De même, on ne sait pas s'il a fonctionné en totale autonomie ou s'il a parfois été dirigé par un opérateur humain. Quoiqu'il en soit, les applications potentielles sont là. On peut imaginer, entre autres, des missions de reconnaissance ou de secours en milieu extrême, que ce soit pour un usage militaire ou civil.