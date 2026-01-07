Fini les galères sur route glissante en voiture grâce à ce logiciel d’IA

Rouler sur la neige ou le gravier reste un défi pour de nombreux conducteurs. Un nouveau logiciel veut rendre ces situations plus simples et plus sûres. Grâce à l’IA, la voiture ajuste ses réactions sans toucher aux réglages.

Quand on pense à l’intelligence artificielle dans une voiture, c’est souvent Tesla qui vient à l’esprit. Avec son système Full Self-Driving, la marque américaine promet de faire rouler ses véhicules sans intervention humaine. Elle a même réintroduit un mode « Mad Max », capable de dépasser les limitations de vitesse. Pourtant, l’IA ne se limite pas à la conduite autonome. Elle peut aussi améliorer des situations très concrètes, comme la conduite sur route glissante, sans forcément remplacer le conducteur.

C’est justement ce que propose ZF, une entreprise allemande un peu moins connue du grand public, mais très présente dans l’industrie automobile. Elle développe notamment des logiciels capables de régler le comportement d’un véhicule comme dans un jeu vidéo. Son nouveau système, AI Road Sense, s’attaque cette fois à un problème bien connu des conducteurs. Il vise à garder le contrôle du véhicule dans des conditions difficiles. Neige, verglas ou gravier ne devraient plus poser autant de difficultés.

L’IA de ZF remplace les réglages manuels pour mieux gérer les surfaces glissantes en voiture

Sur route glissante, de nombreux conducteurs peinent à garder le contrôle de leur voiture, même avec les aides classiques. C’est dans ces situations que le logiciel AI Road Sense entre en jeu. Présenté au CES 2026, ce système analyse l’état de la route en temps réel grâce aux capteurs du véhicule et ajuste automatiquement la direction, le freinage ou l’accélération selon les conditions. Le conducteur n’a rien à faire, tout se passe en arrière-plan. Il remplace ainsi une action bien connue des habitués de la neige, celle d’appuyer sur le bouton ESP Off, utilisé pour désactiver l’antipatinage. Avec ce programme, ces ajustements deviennent automatiques, mieux dosés et plus efficaces.

Le logiciel existe en trois niveaux. La version de base fonctionne avec les capteurs classiques du véhicule. Une version avancée exploite des caméras pour détecter les surfaces à venir. Le niveau premium utilise un lidar capable de lire le relief de la route sur 25 mètres avec une précision de 2 centimètres. L’ensemble est géré par le logiciel cubiX de ZF, déjà connu pour sa précision dans le réglage du châssis. Résultat, même en passant d’un chemin boueux à une route sèche, la voiture adapte instantanément son comportement. L’IA ajuste tout, sans menu, sans bouton, et surtout, sans stress pour le conducteur.