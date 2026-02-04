Apple : cette arnaque retourne votre confiance en la marque contre vous, voici comment la déjouer

Les utilisateurs de l’écosystème Apple sont la cible d’une nouvelle campagne de phishing destinée à subtiliser leurs identifiants, codes de vérification et informations de paiement. Mode opératoire, signaux d’alerte et réflexes à adopter pour se protéger : on vous explique tout dans cet article.

Apple Pay
Crédits : Adobe Stock

Apple et son écosystème ont la réputation d’être parmi les solutions les plus sécurisées – si ce n’est la plus sécurisée. C’est cette réputation qui fait des clients de la firme de Cupertino une cible privilégiée pour les hackers, qui profitent de la confiance quasiment aveugle que les utilisateurs placent en la marque.

Les clients Apple font actuellement face à une nouvelle vague de phishing, selon le site AppleInsider. Cette campagne à l’encontre des utilisateurs repose sur deux piliers, que nous avons déjà identifiés précédemment : la confiance et le sentiment d’urgence. En effet, les escrocs usurpent l’identité d’Apple pour envoyer des e-mails qu’ils font passer pour des alertes de fraudes Apple Pay afin de leur dérober leurs données sensibles.

Lire aussi – Apple Wallet gagne une nouvelle fonctionnalité, mais elle est plutôt controversée

Apple Pay : cette campagne de phishing veut vous voler vos données sensibles

Voici leur mode opératoire : les arnaqueurs usurpent l’identité des équipes de facturation et leurs faux e-mails avertissent généralement leurs cibles qu’une transaction Apple Pay dans un Apple Store physique d’un montant élevé a été bloquée. Le montant mentionné ainsi que le ton utilisé visent à créer un sentiment de panique chez la victime afin de compromettre sa vigilance.

L’objectif ? Empêtrer les utilisateurs dans un faux parcours d’assistance. Les e-mails poussent en effet les victimes à appeler immédiatement un numéro. En s’exécutant, elles tombent en réalité sur les arnaqueurs se faisant passer pour le support Apple afin de leur arracher leurs données confidentielles, telles que leurs identifiants, codes de vérification ou informations de paiement.

En plus de tromper la confiance des utilisateurs et de jouer sur le sentiment d’urgence, cette nouvelle campagne d’e-mails frauduleux est bien ficelée. Afin de paraître crédible, les messages imitent les codes d’Apple via la mise en forme, le logo ou encore les adresses d’expédition. Mais ils contiennent également un numéro de dossier, un horodatage et des détails techniques frauduleux.

Lire aussi – Apple Pay, Google Pay : payer avec une carte virtuelle est pratique… Mais pas sans risque

Voici les signaux qui doivent vous alerter et comment vous protéger

Toutefois, ils ne sont pas exempts d’incohérences : c’est ce qui trahit leur caractère frauduleux. Mais encore faut-il les reconnaître et, dans la panique suscitée par ce type de messages, il n’est pas toujours aisé de les repérer si nous n’y avons pas été sensibilisés. Alors voici les signaux qui doivent vous alerter immédiatement :

  • L’adresse de l’expéditeur ne correspond pas au nom de domaine officiel d’Apple (apple.com ou icloud.com) – même si elle y ressemble.
  • L’e-mail contient des détails techniques impossibles: des adresses IP irréalistes, par exemple.
  • L’e-mail contient des formulations maladroites, comme : « Chère/Cher [Nom] »
  • Si l’on recherche le numéro de téléphone sur le web, les résultats n’ont aucun lien avec l’assistance d’Apple. Par exemple, il renvoie vers des pages de santé publique, ce qui laisse d’ailleurs penser que c’est une escroquerie bien plus vaste.
  • Apple ne fixe pas de rendez-vous liés à la fraude par e-mail.
  • Apple ne demande pas à ses clients d’appeler des numéros aléatoires pour résoudre des problèmes de facturation.
  • Apple ne menace pas de blocages de comptes immédiats ; les escrocs, oui, afin de pousser les utilisateurs à réagir précipitamment.

Il existe donc, en parallèle, des bons réflexes à adopter pour vous protéger. Avant toute chose, si vous recevez un e-mail non sollicité de la part d’Apple, ne cliquez sur aucun lien, ne téléchargez aucune pièce jointe et n'appelez aucun numéro. À la place, faites une recherche en ligne et vérifiez toujours en accédant par vous-mêmes aux canaux officiels de la marque.

Aussi, vous pouvez consulter l’historique de vos dernières transactions directement depuis l’application Cartes. Enfin, partez du principe que : « quand il y a un doute, il n’y a plus de doute ». Alors n’hésitez pas à signaler tout e-mail suspect semblant provenir d’Apple à l’adresse prévue à cet effet : [email protected], puis supprimez-le. Profitons-en pour rappeler ces conseils valables de tout temps : privilégiez l’authentification à deux facteurs et l’utilisation de mots de passe forts et uniques.


