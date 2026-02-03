Cette moto électrique de Honda mise tout sur l’essentiel pour faire baisser les prix

Honda pourrait bientôt bouleverser le marché des deux-roues électriques. Un brevet dévoile une moto ultra simple, conçue pour être vraiment abordable. Loin des modèles high-tech, elle mise sur la praticité et l’essentiel.

Ces dernières semaines, les annonces spectaculaires se sont multipliées autour des motos électriques. L’une des plus marquantes concerne une batterie révolutionnaire développée par la startup Donut Lab. Elle promet une recharge complète en cinq minutes et une durée de vie d’un siècle. Cette technologie devrait équiper un modèle de la marque Verge, vendu à plus de 50 000 €. Pourtant, pour la majorité des usagers, ces innovations restent hors de portée. Ce que beaucoup attendent, c’est une moto simple, fiable et surtout accessible.

C’est justement la voie qu’explore Honda. Le constructeur japonais prépare une moto électrique conçue à l’opposé des modèles haut de gamme. Il mise sur une conception basique, sans technologie superflue, afin de proposer une solution de mobilité simple et accessible. Un brevet récemment repéré par Australian Motorcycle News dévoile les premiers détails de ce modèle étonnamment sobre.

Honda conçoit une moto électrique ultra-simple avec des batteries amovibles pour réduire drastiquement les coûts

Le brevet de Honda présente une moto construite autour d’un cadre en acier classique. Aucun composant sophistiqué n’apparaît. Elle utilise des suspensions arrière doubles, un frein à tambour à câble à l’avant et une carrosserie minimaliste. Là où se trouve habituellement un moteur thermique prend place un petit moteur électrique, alimenté par deux batteries amovibles.

Ces batteries sont installées dans des cages métalliques situées de part et d’autre du cadre. Elles peuvent basculer vers l’extérieur pour être retirées facilement, sans outils. Une trappe verrouillable empêche leur retrait sans clé. Il n’y a ni connecteurs automatisés ni chargeur embarqué. La recharge se fait simplement à domicile, via une prise classique. Contrairement à ses scooters électriques, Honda n’utilise pas ici son système de batteries interchangeables standardisé.

Le constructeur ne fournit aucun chiffre concernant l’autonomie, la chimie des batteries ou les performances. Mais le message parait bien clair. Honda essaie de créer une moto électrique plus abordable qu’un modèle thermique équivalent. Destinée principalement à l’Inde ou à certaines régions d’Afrique, cette approche minimaliste pourrait élargir l’accès à l’électrique sans faire grimper les coûts. Reste à savoir si ce concept aboutira à un modèle commercialisé dans les mois à venir.