L’iPhone 18 Pro ne changera pas de look, l’orange du 17 pro a mis tout le monde d’accord

Apple ne bousculera pas ses habitudes avec son prochain modèle haut de gamme. L’iPhone 18 Pro conservera le design actuel, malgré les attentes. Le succès du 17 Pro, notamment dans sa version orange, a visiblement tout changé.

Les premiers chiffres de ventes de la gamme iPhone 17 confirment la domination des modèles les plus puissants. L’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro représentent à eux seuls 52 % des ventes initiales Leur écran, leur autonomie et leur puissance semblent avoir séduit un large public. À l’opposé, l’iPhone Air, plus fin et plus léger, n’atteint que 6 % de parts. Ce déséquilibre montre que les utilisateurs continuent de privilégier les configurations haut de gamme.

Dans ce contexte, Apple n’aurait aucune raison de changer une formule qui fonctionne. Le prochain iPhone 18 Pro devrait conserver un design très proche de celui du modèle précédent. C’est ce qu’indique Apple Insider, qui relaie une rumeur persistante selon laquelle la firme aurait été confortée dans ses choix esthétiques par le succès de l’iPhone 17 Pro. D’après le média, le design de ce dernier ne connaîtra pas de modification majeure, contrairement à ce qu’espéraient certains observateurs. Le design du modèle actuel semble donc pleinement satisfaire Apple, qui n’aurait pas jugé nécessaire d’y apporter des modifications.

Apple renonce à un nouveau design pour l’iPhone 18 Pro, séduit par les performances du 17 Pro

L’iPhone 18 Pro devrait donc présenter un aspect quasi identique à celui du 17 Pro. Ce choix s’inscrit dans une stratégie de continuité déjà définie depuis plusieurs mois. Les premiers changements visibles pourraient intervenir plus tard, avec l’iPhone 19 ou même l’iPhone 20, dont le développement serait déjà en cours.

En attendant, les principales nouveautés de l'iPhone 18 Pro se concentreraient sur la partie technique. Le processeur A20, ou A20 Pro, apporterait des améliorations notables. Certaines fuites évoquent aussi l’intégration du Face ID sous l’écran, ainsi que la disparition du design bicolore. Enfin, le lancement de l’iPhone Fold, prévu aux côtés des modèles Pro en septembre 2026, pourrait redéfinir l’offre globale. Le reste de la gamme iPhone 18 serait quant à lui attendu pour le printemps 2027. Apple viserait ainsi à maintenir un rythme d’innovation constant, sans bouleverser les repères visuels de ses utilisateurs fidèles.