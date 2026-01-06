Stranger Things : c’est quoi la “Conformity Gate”, cette folle théorie qui affirme qu’un épisode secret existe ?

Alors que Netflix a fini par diffuser le dernier épisode de Stranger Things, certains fans de la série ne sont visiblement pas encore prêts à tourner la page. Certains affirment même que cet épisode final n'était qu'un leurre… au point de former toute une théorie, désormais connue sous le nom de “Conformity Gate”.

Pas toujours facile d'accepter que sa série préférée est terminée… surtout quand on estime que sa fin n'a pas été à la hauteur. Les millenials se souviennent encore de la fin de Lost, la Gen Z se souviendra probablement de celle de Stranger Things. En effet, la mythique série de Netflix est arrivée à son terme ce 31 décembre, après 5 saisons de bons et loyaux services. Alors que la Terre entière s'attendait à un véritable événement audiovisuel, ce dernier épisode a finalement beaucoup de téléspectateurs de marbre. Attention, cet article va beaucoup spoiler.

En effet, nombreux sont les fans de la série à ne pas comprendre pourquoi les frères Duffer n'ont pas souhaité donner une conclusion satisfaisante à l'histoire d'Eleven, ou encore pourquoi Mike et Will n'ont pas terminé ensemble après des années de spéculation — qui plus est après le coming out de ce dernier. Toute cette frustration a mené à la formation d'une théorie qui, comme toutes les théories nées sur Internet, est aussi tordue que fascinante. Cette théorie, c'est la Conformity Gate.

Qu'est-ce que la Conformity Gate de Stranger Things ?

Ne passons pas par quatre chemins : les adeptes de la théorie de la Conformity Gate affirment que ce dernier épisode de Stranger Things est en vérité un faux, et que Netflix se prépare à diffuser un neuvième épisode tenu secret, faisant cette fois office de véritable fin. Autrement dit, si ce huitième épisode vous a déçu, pas de panique ! La véritable conclusion de Stranger Things arrive bientôt sur la plateforme de streaming.

Mais comment en est-on arrivé là ? En fait, la Conformity Gate tire son nom d'un sentiment très partagé au sein des fans de la série : le fait que cette fin est extrêmement conventionnelle. Comprenez par là qu'il n'y a pas eu de grandes surprises et que, à part pour Eleven (ce qui n'est même pas certain) et quelques personnages décédés, tout le monde a eu droit à sa happy ending. Mais cela va plus loin.

Beaucoup de fans avancent que leurs personnages préférés se rebellaient justement contre toute forme de conformité. Eleven, sans doute l'exemple le plus parlant, s'est battu toute sa vie pour devenir autre chose que ce pour quoi elle a été créée. Will a assumé son homosexualité, toujours difficilement acceptée aujourd'hui (et encore moins dans les années 80). Maxine a longtemps été à part dans son école avant de rencontrer la bande. Malgré tout cela, la fin de leur histoire est jugée terriblement prévisible, ennuyante même par beaucoup de spectateurs.

De ce fait, c'est évident, un épisode secret viendra remettre les pendules à l'heure. Pour soutenir cette théorie, les fans de Stranger Things sont partis à la fouille aux indices dans ce dernier épisode. Certains ont notamment souligné une réplique de Max lors de l'ultime partie de Donjons et Dragons, où elle s'exclame : “C'est tout ? Confort et joie ? Est-ce que tu peux être encore plus banal ?”.

Pour aller plus loin, d'autres affirment que cet épilogue de 40 minutes se déroule en fait dans une fausse réalité créée de toute pièce par Vecna, qui ne serait donc pas vraiment mort. Ces derniers en veulent pour preuve un plan montrant une pile de livres, sur laquelle on pourrait lire “X A Lie” (“X un mensonge”, en référence à la dimension X de Vecna). D'autres encore affirment que certains éléments ont changé de couleur d'un plan à un autre. Enfin, certains vont jusqu'à dire que certains personnages ont adopté la même posture que Vecna durant cet épilogue, laissant penser qu'ils étaient en réalité contrôlés par ce dernier.

Alors, existe-t-il vraiment un épisode secret ?

Disons-le tout de suite, il est très probable que non. Nous avons déjà évoqué le sujet dans nos colonnes : mieux vaut ne pas s'attendre à une saison 6 de Stranger Things, les frères Duffer répétant depuis des années que cette cinquième saison serait la dernière. Il en va sûrement de même de ce fameux épisode secret. Après presque une semaine de rumeurs, Netflix n'a toujours donné aucun signe qui pourrait confirmer la théorie.

Pourtant, si l'on en croit la Conformity Gate, le véritable dernier épisode serait diffusé ce 7 janvier… Même pour un gros marketing, il paraît assez invraisembable que Netflix prenne un aussi gros risque, surtout pour une série comme Stranger Things. Il faut donc se rendre à l'évidence : la fin de Stranger Things est décevante, comme cela a été le cas pour de nombreuses séries, qui plus est des séries aussi populaires. Le mieux est encore de tourner la page.