Elon Musk fusionne SpaceX et xAI pour créer une IA spatiale

Elon Musk réorganise ses entreprises pour concrétiser sa vision futuriste. SpaceX fusionne avec xAI dans une stratégie centrée sur l’intelligence artificielle. L’espace devient le nouveau terrain de jeu de l’IA.

Starship
Crédits : SpaceX via Flickr

Depuis plusieurs mois, Elon Musk alimente l’actualité avec ses projets spatiaux ambitieux. SpaceX enchaîne les essais de Starship, une fusée géante censée ouvrir la voie à des missions interplanétaires. Dans le même temps, Tesla annonce la fin des Model S et X pour reconvertir son usine historique à la production de robots humanoïdes. Ce repositionnement industriel montre une orientation claire vers l’intelligence artificielle et l’automatisation à grande échelle.

C’est dans ce contexte qu’est annoncée la fusion de SpaceX avec xAI, la société à l’origine de Grok, une intelligence artificielle intégrée au réseau social X. Le chatbot fait l’objet de vives critiques depuis plusieurs semaines, notamment après la diffusion d’images sexuellement explicites générées sans consentement. Malgré cela, le projet de convergence entre spatial et intelligence artificielle suit son cours.

Elon Musk annonce une IA spatiale alimentée par une flotte de satellites et Starship

La fusion entre SpaceX et xAI marque une nouvelle étape dans la stratégie d’intégration technologique portée par Elon Musk. Selon une annonce publiée sur le site officiel de la firme, cette alliance vise à bâtir “le moteur d’innovation le plus ambitieux sur Terre et au-delà”. Il est question d’une intelligence artificielle opérant depuis l’orbite, alimentée par un million de satellites jouant le rôle de centres de données. Grâce à Starship, l’entreprise prévoit un lancement toutes les heures, avec une capacité de 200 tonnes par vol, pour acheminer des millions de tonnes de matériel au-delà de l’atmosphère. Le projet ambitionne de faire de l’humanité une civilisation capable de capter l’intégralité de l’énergie solaire.

Selon Elon Musk, l’espace deviendra d’ici deux à trois ans le moyen le plus économique de générer de la puissance de calcul pour l’IA. Une telle architecture offrirait à ses entreprises un quasi-monopole sur cette capacité. Aucune date précise n’a toutefois été avancée pour la réalisation de ce projet. Comme souvent avec ce dernier, ces annonces grandioses soulèvent autant de curiosité que de doutes. Le futur de l’IA pourrait bien passer par l’orbite… ou rester au stade de l’ambition.

