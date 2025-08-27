Voiture : atteindre les objectifs d’émission de CO2 “n’est plus faisable” pour ces constructeurs automobiles

Dans une lettre signée par des représentants des constructeurs automobiles européens, ces derniers appellent l'UE à revoir ses exigences en matière de réduction des émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules.

L'Union européenne veut en finir avec les véhicules polluants. À partir de cette année, leurs émissions de CO2 moyennes doivent baisser de 15 % par rapport à celles mesurées en 2021. Une période de 3 ans a été accordée pour y arriver. D'ici 2030, il faudra enregistrer une baisse de 50 %, toujours comparé à 2021, avant d'aboutir à l’interdiction de la vente de voitures thermiques en Europe en 2035.

Charge à chaque entreprises de l'industrie automobile de faire le nécessaire pour atteindre ces chiffres. Mais alors que les ventes de véhicules “zéro émission” peinent à décoller sur le Vieux continent, le secteur tire la sonnette d'alarme. Signée par Ola Källenius, PDG du groupe Mercedes-Benz, et Matthias Zink, PDG des technologies automobiles chez Schaeffler, une lettre adressée à l'UE affirme que ses objectifs “ne sont plus réalisables“.

L'Europe veut des véhicules moins polluants, mais c'est impossible pour ces fabricants automobiles

“Le monde a radicalement changé depuis la définition de la direction actuelle, et la stratégie de l'UE pour le secteur automobile doit évoluer avec elle. Nous devons dépasser l'idée préconçue selon laquelle cette transition dépend uniquement des objectifs d'émissions de CO2 des nouveaux véhicules“, peut-on lire dans la lettre citée par InsideEVs.

Lire aussi – Recharger votre voiture électrique peut être toxique pour vos poumons, on vous explique

Les signataires appellent notamment à intégrer les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (EREV) et les voitures équipées d'un moteur à combustion interne dans les discussions jusque là centrées sur les voitures 100 % électriques. Les nouveaux carburants moins polluants devraient aussi être considérés.

Concernant les PHEV, Källenius et Zink demandent également l'abandon obligeant ces hybrides à être capables de parcourir un certain nombre de kilomètres uniquement en électrique. Ce serait le seul moyen d'empêcher la concurrence chinoise de gagner du terrain en Europe selon eux. Le 12 septembre 2025, la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen recevra les dirigeants du secteur automobile pour discuter de son avenir.