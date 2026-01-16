Les dark factories menacent des milliers d’emplois dans l’industrie automobile

Les dark factories ne sont plus de la science-fiction. Ces usines entièrement automatisées pourraient produire des voitures sans aucune présence humaine. L’industrie automobile se prépare à un bouleversement majeur pour l’emploi.

L’automatisation progresse dans tous les secteurs de l’industrie. Xiaomi, par exemple, a ouvert en 2024 une usine capable de fabriquer seule 10 millions de smartphones par an. Cette “dark factory” fonctionne sans lumière, car aucune intervention humaine n’est nécessaire. L’ensemble de la production est piloté par une intelligence artificielle développée en interne. Amazon remplace aussi des employés dans ses entrepôts avec des robots mobiles. Tesla mise sur des solutions similaires dans ses propres sites, avec l’objectif d’optimiser la production sans main-d’œuvre humaine.

L’automobile n’échappe pas à cette évolution. Ce secteur, déjà habitué à une automatisation partielle depuis des décennies, se dirige aujourd’hui vers des chaînes entièrement robotisées. Tesla développe son robot Optimus pour réaliser des tâches simples et répétitives dans ses usines. Hyundai prévoit de fabriquer 30 000 robots humanoïdes par an à partir de 2028 pour les intégrer progressivement dans ses lignes d’assemblage. Même Xiaomi commence à utiliser des technologies issues de sa dark factory pour assembler certaines parties de sa voiture électrique SU7.

Les premières usines automobiles sans humain pourraient apparaître d’ici 2030

Selon AutoNews Europe, une première dark factory dédiée à l’automobile pourrait voir le jour d’ici 2030, aux États-Unis ou en Chine. Contrairement aux sites déjà opérationnels dans d’autres industries, cette usine viserait à produire des véhicules sans aucune présence humaine, ni pour l’assemblage ni pour la supervision. Elle fonctionnerait 24 heures sur 24, dans l’obscurité, grâce à des robots pilotés par des systèmes d’intelligence artificielle capables d’identifier et corriger seuls les erreurs.

Mais cette transformation pose de sérieuses questions pour l’emploi. Aujourd’hui encore, les usines les plus modernes ont besoin d’ouvriers pour certaines étapes clés. L’installation de tableaux de bord, la pose de faisceaux ou d’éléments intérieurs exigent une précision difficile à atteindre pour un bras robotisé. Toutefois, les progrès rapides de l’IA industrielle pourraient faire disparaître ces postes plus vite qu’on ne l’imagine. Si ces usines se généralisent, des dizaines de milliers d’emplois dans l’automobile pourraient être supprimés d’ici la fin de la décennie.