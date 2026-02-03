Dernier jour des soldes : Boulanger propose un code promo exceptionnel pour quelques heures seulement, vite !

Les soldes se terminent ce soir et Boulanger a décidé de marquer le coup avec une vente flash. Jusqu’à minuit, vous pouvez profiter d’un code promo particulièrement intéressant sur de très nombreux produits, même ceux à prix soldé. Si vous cumulez le code SOLDES20 avec les promotions déjà en cours, vous avez moyen de faire d’excellentes affaires, alors dépêchez-vous !

soldes Boulanger code promo

Depuis le 7 janvier dernier, ce sont les soldes dans les boutiques françaises. Mais toute bonne chose a une fin et ce soir à minuit, c’est la clôture officielle des soldes d’hiver 2026. Alors ne perdez pas de temps pour profiter des dernières offres encore disponibles à des prix sacrifiés.

Tout au long des soldes, nous avons pu constater que le site Boulanger était très actif pour proposer des baisses de prix très intéressantes. Et pour finir en beauté, l’enseigne française propose une offre exceptionnelle qui a commencé aujourd'hui à 19h et qui se termine ce soir à minuit.

Cette offre, c’est un code promotionnel qui vous permet d’obtenir 20 euros de réduction supplémentaire dès 200 euros d’achat sur le site internet ou sur l’appli mobile de Boulanger. Pour obtenir cette baisse de prix, il vous suffit de renseigner le code promo SOLDES20 dans votre panier.

Ce code fonctionne sur le Petit & Gros électroménager, la micro-informatique, l’Image et le Son. En revanche, il ne fonctionne pas sur les aspirateurs ou sur les marques Apple, Dyson, Triangle, Technics, Yamaha, Cabasse, Denon, Marantz, Bower & Wikins et Naim. Il n’est pas applicable non plus sur les produits vendus en exclusivité internet, en marketplace, ni sur les produits reconditionnés ou sur les contrats d'extension de garantie.

Profitez du code promo SOLDES20 pour vous offrir le casque Bose QuietComfort à prix sacrifié

Bose QuietComfort

Parmi les très nombreux produits éligibles à cette offre, nous avons sélectionné pour vous l’excellent casque Bose QuietComfort. Il est normalement disponible au prix de 299,99 euros. Mais pendant les soldes, son prix a chuté à 229 euros. Avec le code SOLDES20, il chute à seulement 209 euros ! Et si vous êtes un nouvel adhérent du club Infinity de Boulanger, vous pouvez cagnotter en plus 20 euros et ainsi obtenir le casque sans fil pour seulement 189 euros.

Si vous ne le connaissez pas, le Bose QuietComfort est l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active. C’est un modèle leger et extrêmement confortable, facile à porter pendant plusieurs heures.

La qualité sonore est digne de la marque Bose qui est l’une des plus grandes références dans le milieu du son. Ce casque vous permet en plus d’avoir un égalisateur pour personnaliser l’expérience sonore en fonction de vos préférences. La réduction de bruit active vous permet de vous isoler complètement des sons du monde extérieur. Mais vous pouvez également choisir un mode pour entendre les bruits qui vous entourent quand c’est nécessaire.

Côté autonomie, le Bose QuietComfort tient 24 heures d’utilisation d’affilée sans avoir besoin de le recharger. Il dispose en plus de la recharge rapide qui vous permet de récupérer 2h30 d’utilisation en seulement 15 min de recharge.


