Cette vidéo virale montre les limites inquiétantes du Full Self-Driving de Tesla

Le Full Self-Driving de Tesla semble avoir un problème avec les passages à niveau. Une nouvelle vidéo montre une Tesla traverser une barrière de train sans ralentir.

Source : Threads @laushiinla

Depuis plusieurs années, Tesla affirme vouloir repousser les limites de la conduite assistée. Le constructeur promet à terme une véritable conduite autonome capable de gérer la plupart des situations sur la route. Pourtant, malgré les progrès annoncés, plusieurs incidents ont déjà montré que ces systèmes restent imparfaits et nécessitent une attention constante du conducteur.

Un exemple marquant remonte à 2025. Un passionné de Tesla avait tenté de traverser les États-Unis avec le Full Self-Driving activé. L’expérience s’était arrêtée après seulement 96 kilomètres, lorsque son Model Y avait percuté une barrière métallique sur l’autoroute. D’autres situations ont également mis en évidence certaines limites du système. En 2024, une vidéo montrait déjà une Tesla Model 3 immobilisée au milieu d’un passage à niveau, incapable de redémarrer correctement alors qu’un train approchait.

Une Tesla en mode Full Self-Driving traverse la barrière d’un passage à niveau sans ralentir

Une nouvelle vidéo devenue virale montre un incident particulièrement inquiétant. Dans cette séquence, une Tesla Model 3 circule avec le mode Full Self-Driving activé près de West Covina, en Californie. La voiture approche d’un passage à niveau alors que les barrières viennent de s’abaisser. Pourtant, le véhicule continue d’avancer à environ 40 km/h et traverse directement la barrière sans ralentir.

La vidéo a été publiée par l’utilisateur Laushi Liu, qui explique que le système n’a montré aucun signe de détection de l’obstacle. Les images de la caméra embarquée indiquent que le conducteur a finalement appuyé sur les freins au moment de l’impact. L’incident s’est produit alors que les barrières se trouvaient à la hauteur des caméras frontales de la voiture, ce qui rend cette erreur particulièrement préoccupante.

Cet épisode survient alors que les autorités américaines s’intéressent de près au fonctionnement du système. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enquête déjà sur plusieurs incidents impliquant le Full Self-Driving. L’agence examine des dizaines de signalements liés à des infractions ou des accidents sur la route. Même si le système reste officiellement une aide à la conduite de niveau 2, ces vidéos rappellent que le conducteur doit rester attentif en permanence lorsque cette fonction est activée.

