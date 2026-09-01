Ce Tesla Model Y n’a presque jamais vu de borne rapide, sa batterie a pourtant beaucoup souffert

Trois années ont suffi à ce Model Y fabriqué en 2023 pour franchir 180 000 kilomètres. Son précédent conducteur rechargeait quasiment toujours l’auto depuis une simple prise domestique. Cette pratique censée ménager les cellules n’empêche toutefois pas le diagnostic du pack d’aboutir à un bilan préoccupant.

La baisse d’autonomie préoccupe nombre d’automobilistes passés à l’électrique. Les chargeurs rapides sont régulièrement suspectés d’accélérer l’usure des cellules. Les utilisateurs prudents choisissent donc plutôt leur domicile. Mi-août, un exemplaire neuf montrait néanmoins une réserve énergétique déjà amoindrie après seulement 40 000 km. L’usage antérieur du véhicule peut finalement mieux renseigner que le chiffre inscrit au compteur.

Le youtubeur américain Branden Flasch a récemment acheté un Model Y Grande Autonomie de 2023 sur le marché de seconde main. En trois années, ce SUV a accumulé 179 800 kilomètres. Il circulait aux alentours de Palm Springs, une région régulièrement confrontée à plus de 38 °C. Pareilles températures accélèrent le vieillissement du pack d’une Tesla Model 3 utilisée sous climat chaud. Il fallait encore étudier ses habitudes de recharge très particulières.

Après trois ans, la batterie du Tesla Model Y ne conserve que 77 % de sa capacité

Le youtubeur a utilisé l’outil de diagnostic présent dans l’auto. Le système estime le niveau disponible à 77 %, autrement dit presque un quart d’autonomie a disparu. Tessie, une application tierce, avance un chiffre moins mauvais de 80,95 %. Le relevé énergétique se montre particulièrement mauvais. Au total, le véhicule n’a absorbé que 2 MWh en courant continu, face à plus de 40 MWh provenant de prises domestiques. Son freinage régénératif a même récupéré davantage d’énergie que les chargeurs rapides.

Des séquences du mode Sentinelle conservées sur la clé USB donnent un élément d’explication. L’ancien conducteur effectuait 169 kilomètres jusqu’à son emploi, puis la même distance pour rentrer. Tous les soirs, il remplissait le pack jusqu’à 100 %, puis l’épuisait presque entièrement le jour suivant. Alterner continuellement entre charge maximale et niveau presque nul accélère fortement le vieillissement du lithium. Les fortes températures californiennes ont aussi aggravé l’usure de ce SUV.

Cet exemple n’incrimine cependant pas la recharge rapide. Recurrent a étudié les données de 13 000 Tesla sans constater de conséquence négative notable des bornes puissantes sur l’autonomie réelle des voitures suivies. D’après Voltest, la fréquence des charges rapides ne suffit toujours pas à anticiper la santé d’un pack. La distance parcourue n’offre pas non plus d’indication fiable. Pour acheter une électrique d’occasion, seul un diagnostic de batterie permet réellement de connaître son état.