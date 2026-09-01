Apple met à jour sa liste des produits obsolètes en y ajoutant 3 MacBooks sortis à la fin des années 2010. L’occasion de rappeler ce que ça change concrètement pour qui en possède un.

C’est une échéance qui concerne tous les appareils électroniques, et même les systèmes d’exploitation. Au bout d’un certain nombre d’années, ils cessent d’être pris en charge par leur constructeurs ou développeurs. Smartphones, ordinateurs, Windows, macOS… Personne n’y échappe. Chez Apple, on met régulièrement à jour une liste regroupant les produits jugés obsolètes par la marque à la pomme croquée. Au fil du temps, elle intègre de plus en plus d’iPhone, iPad et MacBook.

En ce début du mois de septembre 2026, ce sont 3 MacBooks de la fin des années 2010 qui viennent y prendre place officiellement. L’un d’eux est emblématique de son époque puisqu’il fut le premier à proposer un écran Retina sur sa gamme : le MacBook Air de 2018. Il bénéficiait également du lecteur d’empreintes Touch ID. L’ordinateur portable est rejoint par deux autres MacBook avec écran 13 pouces. Le MacBook Pro de 2017 avec deux ports Thunderbolt 3, et sa version de 2018 avec quatre ports Thunderbolt 3.

Ces 3 MacBooks deviennent obsolètes aux yeux d’Apple, ça change quoi ?

Comme chez Google, Samsung, Microsoft et les autres, un produit Apple obsolète et un produit dont la prise en charge devient quasi-inexistante. Sur la page dédiée, on peut lire les conséquences que cela entraîne : « Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes. »

Il y a cependant une exception importante : « Les ordinateurs portables Mac peuvent être éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie, et ce pendant une période prolongée pouvant aller jusqu’à 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit, sous réserve de la disponibilité des pièces. »

Les 3 appareils concernés ici étant des MacBooks, ils entrent dans le cadre de ce support étendu pour la batterie. Pour rappel, « les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Les produits Beats Monster sont considérés comme obsolètes, quelle que soit leur date d’achat. »