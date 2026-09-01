DJI Neo 2 : le mini drone 4K passe à petit prix, mais ça ne va pas durer

Vous cherchez un drone facile à utiliser, capable de réaliser des vidéos professionnelles pour un prix très attractif ? Le DJI Neo 2 est actuellement en promotion sur AliExpress. Vous pouvez vous l’offrir à seulement 152,45 € grâce au code PHD18. Mais attention, les stocks sont limités !

DJI Neo 2

À l’occasion de la rentrée, AliExpress dévoile une nouvelle série de codes cumulables avec les promotions en cours. Durant le Local Day qui se déroule du 1er au 7 septembre, vous avez la possibilité de les renseigner dans votre panier pour faire encore plus chuter les prix.

Sorti il y a moins d’un an à 239 €, le DJI Neo 2 est actuellement affiché à 170,45 € sur AliExpress avec une expédition rapide et gratuite depuis la France. Grâce au code PHD18, son prix chute à 152,45 € seulement. C’est une excellente offre pour ce drone récent et bourré de nouvelles technologies.

Pour rappel, voici tous les codes à utiliser actuellement sur AliExpress :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Quelles sont les caractéristiques du DJI Neo 2 ?

Vous souhaitez réaliser des prises de vue aériennes, mais vous avez peur de ne pas savoir piloter un drone ? Le DJI Neo 2 a spécialement été conçu pour les débutants. Il vous donne la possibilité de réaliser de superbes vidéos en toute simplicité. Il dispose d’un capteur CMOS de 1/2 pouce pour vous offrir de superbes vidéos 4K et des photos 12 MP.

Ce drone ultra-compact et léger pèse à peine 151 g. Il se pilote sans télécommande. Il décolle et atterrit automatiquement sur la paume de votre main. Il peut aussi se diriger tout seul, tout en évitant automatiquement les obstacles. Il est par ailleurs doté d’hélices intégrales qui lui donnent la possibilité de voler en toute sécurité en intérieur comme en extérieur.

Pour le contrôler, vous pouvez soit utiliser votre voix en passant par l’application mobile dédiée, ou diriger le drone avec des gestes de la main. Grâce à la technologie ActiveTrack, il est capable de suivre automatiquement le sujet filmé. Et comme il dispose d’une vitesse jusqu’à 12 m/s, vous pouvez même courir ou faire du vélo. Enfin, le Neo 2 est capable de faire des selfies en enclenchant la fonctionnalité SelfieShot.


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