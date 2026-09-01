Google : les aperçus IA deviennent encore plus envahissants et empêchent de voir les vrais résultats de recherche

Google veut vraiment que vous utilisiez ses aperçus IA et n’hésite pas pour cela à littéralement envahir votre écran. Depuis quelques jours, il semble que le géant du web ait quelque peu modifié le fonctionnement de son encadré pour que celui-ci occupe plus de place par défaut.

Vous en avez déjà marre des aperçus IA de Google ? Attendez de voir ce que la firme vous prépare. Déployé fin juillet en France, après une arrivée fracassante dans le reste du monde, ce petit encadré niché en haut des résultats de recherche a pris de court de nombreux internautes, en plus de complètement rabattre (une nouvelle fois) les cartes du SEO. Si certains s’y sont déjà accommodés, d’autres continuent de le trouver particulièrement envahissant.

Mais il semblerait que les choses ne vont pas aller en s’améliorant. En effet, l’expert en SEO Chris Long a fait une découverte il y a quelques jours qui ne va pas vous ravir si vous rêvez de voir disparaître Gemini de Google. Tout porte à croire que la firme cherche désormais à imposer encore plus ses résumés IA, quitte à complètement oblitérer les véritables résultats , en s’affichant en plein écran par défaut.

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Google veut absolument que vous utilisiez ses résultats IA

D’ordinaire, l’encadré des résultats IA est tronqué. Celui-ci affiche du texte généré par Gemini (plus ou moins) en rapport avec votre requête. Il est ensuite possible de cliquer sur le bouton Afficher plus pour voir apparaître le reste de la réponse ainsi qu’une barre dans laquelle il est possible de demander plus de précision. Or, Chris Long a découvert que pour certaines recherches, cette barre apparaît par défaut.

En demandant à Google de définir un mot en particulier, ce que corroborent nos confrères d’Android Authority, Google affiche l’intégralité de son résumé IA ainsi que la barre de texte sans bouton Afficher plus, occupant de fait l’intégralité de l’écran et demandant donc de scroller pour enfin arriver aux résultats de recherche. Android Authority précise que ce comportement se déclenche dès lors que l’on demande la définition d’un mot. De notre côté, nous n’avons pas réussi à le reproduire, les résultats IA s’affichant de la même manière que d’habitude.

Rappelons à toutes fins utiles qu’il est possible de se débarrasser complètement et simplement du mode IA de Google.