Une découverte inattendue relance l’espoir des utilisateurs les plus méfiants sur les Google Pixel 11

Il y a quelques jours, GrapheneOS avait déconseillé l’achat des Google Pixel 11. Les développeurs viennent de trouver dans le firmware la fonction de sécurité manquante. Il reste donc une chance de faire tourner le projet sur les derniers smartphones haut de gamme du constructeur.

Test Google Pixel 11 bloc photo 2
Crédits : Phonandroid

Face aux surcouches officielles, les ROM alternatives ont perdu du terrain, mais quelques projets tiennent encore. Parmi eux, le plus strict impose des exigences de sécurité que très peu d’appareils remplissent. Depuis début 2026, GrapheneOS prépare son arrivée sur des modèles signés d’un autre constructeur. Jusque-là, seuls les smartphones de la firme de Mountain View pouvaient accueillir ce système. Chaque nouvelle génération de Google Pixel pèse donc lourd dans le choix des utilisateurs concernés.

Nous avons passé les Google Pixel 11 en revue à leur sortie, et leur fiche technique évolue peu par rapport à la génération précédente. Côté sécurité, un point précis a pourtant déclenché une alerte. GrapheneOS a déconseillé l’achat de ces smartphones il y a quelques jours, faute d’une brique de protection jugée indispensable. Beaucoup d’utilisateurs se retrouvaient alors sans solution de rechange crédible. À ce moment-là, le verdict semblait définitif. L’arrivée d’Android 17 QPR2 Beta 4 a tout remis en question.

GrapheneOS a retrouvé la protection mémoire manquante dans les Google Pixel 11

Après la publication de cette bêta, les Google Pixel 11 disposent enfin d’un firmware compatible avec cette version d’Android. GrapheneOS y a retrouvé une prise en charge du Memory Tagging Extension, une protection matérielle pensée pour bloquer certaines failles liées à la mémoire. En pratique, le système vérifie que les applications accèdent bien aux bonnes zones de mémoire. Sans cette protection, certaines erreurs peuvent être exploitées par des pirates pour prendre le contrôle d’un appareil pourtant à jour. Les Google Pixel 11 semblent donc bien compatibles avec cette technologie, mais GrapheneOS doit encore vérifier jusqu’où elle fonctionne réellement.

Concernant les Google Pixel 11, GrapheneOS parle toutefois d’une prise en charge réduite au strict minimum. Ses développeurs pensent que Google aurait supprimé une partie des mécanismes permettant au processeur de gérer cette protection rapidement, peut-être pour réduire les coûts. L’activer pourrait donc ralentir les smartphones. Cela expliquerait pourquoi la fonction reste désactivée par défaut. GrapheneOS cherche maintenant à la réactiver en modifiant la gestion de la mémoire au démarrage et certains réglages profonds d’Android. Les développeurs doivent encore vérifier si cette solution fonctionne correctement sans trop pénaliser les performances.


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