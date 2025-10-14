GrapheneOS : la ROM axée sur la vie privée pourra enfin s’installer sur plus de smartphones

Les développeurs de la ROM alternative GrapheneOS annoncent un partenariat qui va leur permettre de proposer leur système sur plus d'appareils. Actuellement, seule une gamme de smartphones est compatible.

Si la grande époque des ROM custom Android est révolue, certaines continuent d'exister. On pensent spontanément à LineageOS qui vient récemment de passer à sa version 23 basée sur Android 16. Il en existe cependant une autre dont le parti pris marqué séduit encore les utilisateurs : GrapheneOS. Résolument axée sur le respect de la vie privée et des données des utilisateurs, elle reste assez confidentielle pour une raison simple. La ROM GrapheneOS est compatible uniquement avec les smartphones Pixel de Google.

Une exclusivité justifiée par le fait que seuls ces modèles répondent aux critères de sécurité définis par les développeurs. Actuellement, vous pouvez installer GrapheneOS sur les Pixel du 6 au 9, ce qui inclus les versions “a” et Fold. La bonne nouvelle, c'est que d'autres mobiles vont enfin rejoindre la liste et que ceux-ci ne seront pas fabriqués par Google. La mauvaise, c'est que pour l'instant, on ignore lesquels.

Installer GrapheneOS sur autre chose qu'un Pixel de Google sera bientôt possible

Sur le réseau social Reddit, GrapheneOS révèle sa collaboration avec “un grand constructeur” de smartphones. Les “futures versions de leurs modèles actuels” seront compatibles avec la ROM, sachant que “leur prix sera similaire à celui des Pixel“. Les développeurs précisent que “les premiers appareils seront équipés d'un [processeur] Snapdragon phare pour une sécurité et une durée de support optimales“. Aucun nom n'est cité, ce qui laisse le champ libre aux hypothèses.

Certains internautes pensent qu'il est question du fabricant Nothing, mais il n'est pas ce que l'on pourrait appeler un “grand constructeur“. En revanche, il est l'un des rares à autoriser le déverrouillage du bootloader, étape préalable indispensable à l'installation d'une ROM Custom. La majorité des concurrents ont bloqué le procédé plus ou moins récemment. GrapheneOS explique que les smartphones en question seront disponibles “dans de nombreux pays” d'ici “la deuxième moitié de 2026, mais potentiellement 2027“.