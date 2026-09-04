HONOR 400 5G à prix cassé : le puissant smartphone avec capteur 200 MP est bradé !

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone pas cher ? Les modèles d’entrée de gamme ont bien souvent des caractéristiques décevante. Mais le Honor 400 5G fait office d’exception. En ce moment sur AliExpress, la version avec 256 Go de stockage passe à 263,50 € et celle de 512 Go chute à 285,94€ au lieu de 579,90 € avec code PHD30 à renseigner dans le panier !

smartphone Honor 400

À l’occasion de la rentrée, Aliexpress a dévoilé une nouvelle série de codes promo pour vous équiper à prix réduit. Ces codes sont cumulables avec les offres en cours, ce qui vous permet de faire de belles économies.

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone avec de bonnes caractéristiques, mais vous ne voulez pas y laisser un rein ? Ce bon plan est fait pour vous. Le Honor 400 5G est un smartphone polyvalent qui ne craint pas les utilisations intensives.

Normalement en vente à 579,90 €, la version avec un espace de stockage est proposé à 285,94 € seulement grâce au code PHD30 à renseigner dans le panier. Et si vous n’avez pas besoin d’autant de mémoire sur votre smartphone, la version avec 256 Go est encore moins chère puisqu’elle passe à seulement 263,50 €. C’est une affaire, d’autant plus que la livraison est gratuite et ultra rapide depuis la France puisque le vendeur est certifié Marque + !

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, une tablette, des écouteurs, un aspirateur ou d’autres équipements ? Voici les codes à utiliser du 1er au 7 septembre sur AliExpress :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Quelles sont les caractéristiques du HONOR 400 5G ?

Même s’il n’est pas cher, le Honor 400 5G ne fait pas de compromis sur la qualité. Ce smartphone embarque des caractéristiques avancées qu’on ne trouve normalement pas dans cette gamme de prix.

Il est doté d’une puissante puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 associé à 8 Go de RAM. C’est donc un smartphone performant qui vous offre une utilisation fluide en toutes circonstances. Il ne craint ni les applications gourmandes, ni les usages intensives.

Côté écran, on retrouve une magnifique dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2736 x 1264 pixels. L’écran profite aussi d’une luminosité impressionnante de 5000 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo a de quoi faire rougir des smartphones bien plus chers puisque le Honor 400 est doté d’un capteur Ultra HD de 200 MP accompagné d’un objectif macro de 12 MP et d’un capteur selfie de 50 MP. Enfin, la batterie de 5300 mAh vous offre une autonomie solide.


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