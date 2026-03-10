Un iPhone pollue plus qu’un smartphone Samsung, Google mauvais élève avec ses Pixel

Quel impact carbone pour les smartphones haut de gamme d'Apple, Samsung, Google et Xiaomi ? Une étude nous révèle quelles marques sont meilleures d'un point de vue écologique.

Tous les smartphones premium n'ont pas le même impact sur l'environnement. Une étude de Greenly, consultant spécialisé dans le bilan carbone et la transition écologique, compare l'empreinte de quatre modèles de smartphone haut de gamme commercialisés par Apple, Samsung, Google et Xiaomi.

On apprend qu'environ 80 à 85 % des émissions sont directement liées à la phase de fabrication, qui inclut également le transport des produits et leur fin de vie (l'élimination et le recyclage). Il s'agit donc de l'étape qui compte le plus dans le calcul. Vient ensuite la phase d'utilisation, dont les émissions proviennent principalement de l'électricité consommée pour recharger les téléphones.

L'iPhone pollue plus au quotidien

Quand on combine l'impact carbone de ces deux phases, c'est le Samsung Galaxy S25 qui s'en sort le mieux, avec des émissions de 45,7 kgCO₂e en moyenne par appareil. Le Xiaomi 14 suit avec ses 53 kgCO₂e, tandis que l'iPhone 17 Pro atteint 64 kgCO₂e. Le Pixel 10 de Google est le plus mauvais élève du groupe avec 82 kgCO₂e, pas loin de deux fois plus que le Galaxy S25.

Si on multiplie ce chiffre par le nombre de smartphones vendus, on obtient des émissions de 14,83 millions de tonnes pour l'iPhone 17 Pro, de 10,21 millions de tonnes pour le Galaxy S25, de 8,96 millions de tonnes pour le Xiaomi 14 et de 1,15 million de tonnes pour le Pixel 10, qui se vend bien moins que ses trois concurrents.

Si on s'intéresse à la phase d'utilisation uniquement, un iPhone (moyenne entre 17 Pro et Air) émet 11,1 kgCO₂e sur sa durée de vie (estimée à trois ans pour les besoins de l'étude). Le Galaxy S25 est bien en-dessous (2,97 kgCO₂e), les Xiaomi 14 (5,78 kgCO₂e) et Pixel 10 (8,2 kgCO₂e) font eux aussi mieux. Greenly rappelle que l'impact carbone varie beaucoup selon les pays. Par exemple, on estime qu'un Pixel 10 dégage 9 kgCO₂e aux États-Unis en utilisation, contre seulement 1,7 kgCO₂e en France, dont le mix énergétique est beaucoup plus décarboné.

L’iPhone Air, fabriqué à partir de davantage de matériaux recyclés, dont son cadre en aluminium, pèse environ 15 % de moins que l’iPhone 17 Pro sur l'environnement sur l’ensemble de son cycle de vie.