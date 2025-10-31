Samsung repasse devant Apple sur le marché des smartphones, mais ce rival inattendu explose les scores

Le marché du smartphone amorce enfin une reprise après des mois de stagnation. Samsung, Apple, Xiaomi et d’autres géants confirment leur place, mais une marque moins connue crée la surprise. Elle s’impose comme l’acteur le plus dynamique du moment.

Le marché mondial du smartphone a connu des variations marquées ces derniers mois. Après un été difficile pour certains acteurs historiques, de nouvelles dynamiques se mettent en place. Xiaomi, par exemple, avait brièvement dépassé Apple en août 2024, une première depuis trois ans. Mais cette avance était jugée temporaire, notamment en raison de la sortie imminente des iPhone 16.

Un an plus tard, les données du troisième trimestre 2025 confirment une légère reprise globale. D’après le cabinet Omdia, 320,1 millions de smartphones ont été livrés dans le monde, soit une hausse de 3 % sur un an. Samsung conserve sa première place, mais c’est une autre marque, beaucoup moins connue du grand public, qui affiche la plus forte progression du marché.

Samsung conserve la tête, mais Transsion grimpe en flèche avec 12 % de croissance

Samsung reste leader avec 60,6 millions d’unités livrées, ce qui représente 19 % de part de marché. Apple suit avec 56,5 millions de ventes, en hausse de 4 % seulement. Xiaomi reste troisième avec 43,4 millions d’appareils, pour une croissance modeste de 1 %. Derrière eux, Vivo occupe la cinquième place avec 28,5 millions d’unités, progressant de 5 %.

La surprise vient de Transsion, un fabricant chinois basé à Shenzhen, qui prend la quatrième place mondiale avec 28,6 millions de smartphones expédiés et une croissance annuelle impressionnante de 12 %. Cette marque, peu connue en Europe, cible principalement les marchés émergents avec des modèles à très bas prix.

Selon Omdia, la croissance actuelle est tirée par deux segments opposés : les smartphones à moins de 100 € et ceux à plus de 700 €. En haut de gamme, le Galaxy Z Fold 7, le Z Flip 7, mais aussi les Galaxy A07 et A17 ont bien contribué à la performance de Samsung. Côté Apple, l’iPhone 17 a dépassé les attentes, tandis que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max continuent à bien se vendre. La marque Transsion, encore absente du top 5 il y a quelques années, s’impose désormais comme un acteur incontournable dans les zones où la demande explose.