Voici le smartphone le plus rapide au monde en Wi-Fi, et ce n’est pas l’iPhone 17

Une entreprise a établi quel est le smartphone qui affiche les vitesses de téléchargement Wi-Fi les plus rapides au monde en moyenne. Si l’iPhone 17 n’a pas démérité, il n’est pas premier du classement. Voici le smartphone qui en est à la tête.

Il existe différents critères d’achat pour les smartphones, et leur prépondérance dans la balance dépend de vos besoins. Si certains utilisateurs vont privilégier un mobile qui présente une autonomie gigantesque, d’autres vont préférer un téléphone qui affiche des vitesses en téléchargement Wi-Fi record en conditions « normales ».

Dans l’optique de déterminer le modèle le plus rapide en moyenne dans ce domaine, l’entreprise Ookla a collecté les données de Speedtest Intelligence pendant les six semaines qui ont suivi la sortie de la série iPhone 17. Pour autant, ce n’est pas le nouveau fleuron d’Apple qui a remporté la première place mondiale, qui arrive juste derrière.

C’est le smartphone le plus rapide au monde Wi-Fi en moyenne, il est talonné par l’iPhone 17

D’après les données collectées par Ookla relayées par nos confrères d’Android Authority, le Pixel 10 Pro est actuellement le smartphone le plus rapide au monde en téléchargement Wi-Fi. Avec une vitesse moyenne d’environ 335 Mb/s, il est légèrement meilleur que l’iPhone 17 qui affiche quant à lui 330 Mb/s.

Nuançons cependant ces données. Dans des conditions Wi-Fi difficiles – un signal faible ou instable par exemple –, c’est l'iPhone 17 qui prend la tête (56,08 Mb/s, contre 53,25 Mb/s pour le Pixel 10 Pro). C'est notamment grâce à sa nouvelle puce réseau maison N1, qui lui confère jusqu’à 40 % de rapidité en plus par rapport à la précédente génération.

De l’autre côté du spectre, quand le Wi-Fi est excellent, c’est le Xiaomi 15T Pro qui prend la tête du classement pour les performances optimales : il a réussi à atteindre 887 Mb/s, a affiché la latence la plus faible et eu la connexion la plus réactive.

Un autre smartphone s’est aussi distingué, mais à son désavantage : le Huawei Pura 80, qui est limité du fait de son incompatibilité avec la bande 6 GHz qui l’empêche d’atteindre les vitesses les plus rapides. En revanche, sur des réseaux Wi-Fi classiques, il s’en sort beaucoup mieux, notamment en Asie du Sud-Est – il se hissait même parmi les meilleurs mobiles Android testés.

En résumé, si la vitesse de téléchargement Wi-Fi est l’un de vos critères d’achat, retenez que le Pixel 10 Pro est le plus rapide au quotidien en condition Wi-Fi « normale », l’iPhone 17 est le plus stable lorsque le signal est mauvais, tandis que le Xiaomi 15T Pro est le meilleur quand le Wi-Fi est excellent. Notons que selon Ookla, l’avenir est à la bande 6 GHz : les smartphones pouvant l’utiliser enregistrent, en moyenne, des vitesses 77 % plus rapides que ceux restant sur le Wi-Fi classique.