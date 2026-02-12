Passer facilement d’un iPhone à un smartphone Android ? Voici comment utiliser le nouvel outil natif d’iOS 26.3

Choisir Apple a longtemps été synonyme de s’enfermer dans un écosystème. Mais la firme de Cupertino semble désormais mettre de l’eau dans son jus de pomme : avec iOS 26.3, elle déploie enfin un outil de transfert vers Android plus complet, mais surtout intégré directement au sein du système d’exploitation.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, votre iPhone commence à rendre l’âme. Mais plutôt que de monter en gamme chez Apple, vous préfèreriez faire des infidélités à la marque à la pomme pour rejoindre le club des propriétaires de smartphones Android. Une chose vous fait néanmoins hésiter : la crainte de perdre toutes vos données en abandonnant iOS.

Sur le papier, il existe bien des applications intermédiaires pour simplifier la migration d’un écosystème à l’autre. Pour autant, ce n’est pas toujours aussi aisé qu’il n’y paraît. Du moins, c’était sans compter sur ce nouvel outil de transfert très attendu qu’Apple propose enfin avec iOS 26.3.

Apple déploie enfin son outil de migration natif : « Transférer vers Android »

iOS 26.3 apporte son lot de nouveautés. Mais la plus marquante est sans nul doute celle sobrement baptisée « Transférer vers Android ». Nous avions déjà évoqué cette option l’an dernier lorsqu’elle était apparue dans la bêta d’iOS 26.3. Cette itération de l’OS étant désormais déployée dans sa version stable, tous les utilisateurs l’ayant installée peuvent maintenant en profiter.

Elle rend le passage d’un iPhone à un smartphone Android bien plus simple et pratique et ce à plusieurs égards. D’abord, elle permet de transférer encore davantage de données qu’initialement. Ensuite, elle supprime la nécessité de télécharger une application intermédiaire, puisqu’elle est intégrée nativement à iOS. Voici comment y recourir.

Voici comment profiter de « Transférer vers Android »

Avant toute chose, assurez-vous d’avoir mis à niveau votre iPhone – ou votre iPad – vers iOS 26.3. Ensuite, vérifiez qu’il est bien connecté au Wi-Fi et que le Bluetooth est activé. Faites de même pour votre appareil Android. Maintenant que c’est fait, voici comment procéder :

Ouvrez l’application Paramètres .

. Appuyez sur Général .

. Faites défiler jusqu’à Transférer ou réinitialiser l’iPhone .

. Sélectionnez Transférer vers Android.

Placez votre iPhone et votre appareil Android côte à côte et appuyez sur Continuer.

Scannez le QR code du processus de configuration de votre smartphone Android avec votre iPhone.

du processus de configuration de votre smartphone Android avec votre iPhone. Si jamais vous n’y arrivez pas, vous pouvez toujours appuyer sur Autres options, puis entrer manuellement l’identifiant de session et le code de jumelage.

Choisissez les données que vous souhaitez transférer : messages, photos, applications, numéro de téléphone.

Suivez les instructions jusqu’à la fin du processus de transfert.

Il n’y a plus qu’à espérer que le processus sera aussi fluide que celui qui permet le transfert d’un iPhone à l’autre.

Google travaille aussi à faciliter la transition Android-iOS

Notons cependant que la solution proposée par Apple présente encore quelques limites liées à la confidentialité, comme l’impossibilité de transférer les données de Santé, les éléments protégés et encore les appareils jumelés via le Bluetooth. Toutefois, c’est un nouvel outil bienvenu puisqu’il facilite considérablement le passage à un smartphone qui ne soit pas un iPhone.

Mais la firme de Cupertino n’est pas la seule à travailler sur la simplification du transfert d’un écosystème à l’autre. Nous vous informions en décembre dernier que Google et Apple s’associaient vraiment pour faciliter la migration d’Android à iOS et inversement.

Si l’on sait désormais comment se manifeste cette coopération du côté de la marque à la pomme croquée, des indices ont déjà émergé du côté de la firme de Mountain View dans la version Canary 2512 d’Android. Ces prémices se concrétiseront peut-être davantage avec l’une des bêtas d’Android 17. En attendant, vous pouvez toujours passer par l’application Migrer vers iOS disponible sur le Play Store.