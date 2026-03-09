Si vous avez visité le Mont-Saint-Michel, l’Arc de Triomphe ou Notre-Dame de Paris, vos données ont été piratées

Le Centre des monuments nationaux annonce que son système de billetterie a été piraté. Si vous avez acheté un billet par son biais pour visiter un monument, vos données sont sans doute compromises.

hack-centre-monuments-nationaux
Crédit : Centre des monuments nationaux

Les fuites de données se multiplient en France ces dernières semaines. C'est au tour du Centre des monuments nationaux de communiquer une attaque. Celle-ci a eu lieu le 2 mars 2026 et a visé son prestataire de billetterie en ligne, qui gère l'achat de billets pour accéder à de nombreux monuments dans l'hexagone (l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, les Tours de Notre-Dame de Paris…), et qui récolte donc un certain nombre de données personnelles des acheteurs.

“À ce stade, aucune exfiltration ou utilisation frauduleuse de données n’a été établie. Certaines données pourraient toutefois avoir été exposées : adresse électronique, historique d’achats et, le cas échéant, données de compte client (nom, prénom, pays, code postal, mot de passe chiffré) et nous vous informons par mesure de précaution”, écrit par email le Centre des monuments nationaux aux clients qui pourraient être impactés par cette intrusion.

Attention aux campagnes de phishing à venir

Heureusement, les données bancaires ne sont quant à elles pas concernées. Celles-ci sont traitées par un prestataire de paiement distinct. Reste que les informations obtenues par les pirates vont pouvoir être revendues ou publiées en accès libre, permettant à des réseaux criminels d'organiser des campagnes de phishing et d'usurper l'identité du Centre des monuments nationaux pour tromper la vigilance des victimes.

Dans le message destiné à ses clients, l'établissement, qui est sous tutelle du ministère de la Culture, explique qu'il s'agit “d’une cyberattaque de type rançongiciel”. Cela signifie que les hackers ont réclamé une indemnité pour ne pas diffuser les données volées. Dans ces cas-là, la procédure est de ne pas céder au chantage, afin de ne pas inciter les pirates à recommencer et à cibler d'autres organisations. Il est donc probable que les informations se retrouvent sur des forums et des bases de données populaires chez les hackers.

“L’incident a été notifié à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il est suivi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ainsi que par les équipes spécialisées du ministère de la Culture”, fait savoir le Centre des monuments nationaux, qui travaille avec son prestataire pour rétablir le service de réservation dans les meilleurs délais.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Voici comment Renault veut devenir la référence européenne de la voiture électrique

Les constructeurs accélèrent leur transition vers la voiture électrique. La concurrence devient plus intense, notamment face aux marques chinoises. Renault prépare justement une nouvelle stratégie pour les années à venir….

Test Xiaomi 17 Ultra : le maître de la nuit autoproclamé tient-il sa promesse ?

Après le Xiaomi 15 Ultra qui se présentait comme l’excellence photographique, la marque chinoise revient avec le Xiaomi 17 Ultra. Sa promesse ? Être le « maître de la nuit…

GT Runner 2 et FreeBuds Pro 5 : Huawei dévoile ses offres de lancement

Huawei a dévoilé sa nouvelle montre connectée GT Runner 2 et ses écouteurs FreeBuds Pro 5. À l’occasion de leurs sorties, la marque chinoise propose des offres promotionnelles pour pouvoir…

Cette marque pourrait faire revivre la caméra rétractable sur les smartphones

Le Huawei Pura 90 Ultra pourrait être équipé d’une caméra rétractable ou d’un objectif amovible. La photo reste l’avantage principal des smartphones de la marque. Si Huawei a perdu de…

L’audio sans perte sur nos smartphones, c’est pour bientôt ? Le Bluetooth prépare sa révolution

Le Bluetooth pourrait bientôt bénéficier de plusieurs améliorations qui ont trait à l’audio sans fil, mais pas seulement. Voici toutes les nouveautés qui se dessinent à l’horizon, pour des appareils…

Votre SSD pourrait devenir beaucoup plus rapide grâce à cette nouveauté de Windows

Les SSD sont déjà très rapides, mais Windows pourrait encore améliorer leurs performances. Microsoft travaille sur un nouveau pilote dédié au stockage NVMe. Les premiers tests montrent des gains de…

Grosse chute de prix sur le Samsung Galaxy S25 Edge de 512 Go : avec 500 € de réduction, il devient accessible !

Sorti il y a moins d’un an, le Samsung Galaxy S25 Edge se retrouve à prix cassé durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon. Normalement en vente à 1369 €,…

Plus besoin d’apprendre Photoshop, le logiciel modifie les images à votre place grâce à l’IA

Adobe vient d’annoncer via un communiqué de presse le lancement d’une bêta publique pour son chatbot IA au sein de plusieurs applications, dont Photoshop. Concrètement, il est possible de décrire…

Amazon fait chuter le prix des Pixel 10 et 10 Pro : 300 € de réduction sur les smartphones Google

Les derniers smartphones de Google sont beaucoup moins chers dans le cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Les Pixel 10 et 10 Pro profitent d’une réduction de 300…

Les CMF Buds Pro 2 sont de retour à petit prix durant cette vente flash, mais il va falloir faire vite !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon commencent fort avec des promotions exceptionnelles ! Si vous cherchez de bons écouteurs sans fil pas chers, les CMF Buds Pro 2 sont faits…