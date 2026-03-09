Discord est en panne, les messages et les appels ne passent plus

Des perturbations empêchent les utilisateurs d'accéder à Discord ou d'utiliser normalement le service. Les communications sont difficiles et la panne semble toucher le monde entier.

Vous ne parvenez pas à afficher vos salons habituels, à envoyer un message ou à passer un appel sur Discord ? Vous n'êtes pas le seul à rencontrer des problèmes avec la plateforme. On constate une panne à l'échelle mondiale depuis ce lundi 9 mars 2026 aux alentours de 17 h 45. “Les rapports des utilisateurs indiquent des problèmes chez Discord”, indique DownDetector, site spécialisé dans la détection de pannes de services numériques.

Certains utilisateurs voient le message “Échec du chargement des messages” s'afficher lorsqu'ils essaient d'ouvrir une conversation. D'autres sont dans l'incapacité d'envoyer des images. “Discord est complètement hors service. Il est pratiquement inutilisable à 100%”, rapporte Bennett Buhner, un créateur tech, sur X (Twitter).

Discord est en panne, de nombreux rapports d'incident à travers le monde

Nous ne connaissons pas les raisons de ce dysfonctionnement au moment auquel ces lignes sont écrites, mais le problème paraît clairement venir des serveurs de Discord, étant donné que tout le monde est touché. Il n'y a donc rien à faire d'autre qu'attendre, il est inutile de redémarrer son appareil ou son routeur dans l'espoir que Discord soit de retour.

Nous vous tiendrons au courant quand le service aura communiqué sur l'incident ou quand Discord sera de nouveau pleinement opérationnel. En attendant, il va falloir trouver d'autres solutions pour échanger avec vos contacts. D'abord pensée pour les joueurs, la plateforme s'est aussi imposée comme une solution de remplacement des forums pour rassembler les communautés, et même dans les milieux professionnels.