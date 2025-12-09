Transférer ses données entre un iPhone et un smartphone Android va vraiment devenir un jeu d’enfant : Apple et Google s’unissent enfin pour proposer une solution fluide

Passer d’un smartphone Android à un iPhone, ou inversement, n’est pas toujours aussi simple qu’on le souhaiterait. Apple et Google ont bien développé des solutions chacun de leur côté, mais les deux géants de la tech ont finalement décidé de s’associer pour enfin vraiment faciliter le transfert d’un appareil à l’autre.

Vous venez de recevoir votre nouveau smartphone. À la joie de l’avoir déballé avec soin succède souvent un moment rébarbatif : celui du transfert de données… a fortiori si vous changez d’écosystème, passant d’un iPhone à un mobile Android (ou inversement).

Apple et Google proposent bien respectivement une application pour vous faciliter la tâche, en théorie : Move to iOS et Switch to Android. Toutefois, basculer d’un système d’exploitation à l’autre n’est pas toujours aussi aisé en pratique : transfert de données incomplet ou très lent, perte de messages, applications incompatibles… Et si la solution passait finalement par une collaboration entre les deux géants de la tech ?

Google et Apple s’associent pour vraiment faciliter le passage d’Android à iOS

C’est actuellement ce qui se profile à l’horizon. La firme de Cupertino et celle de Mountain View ont confirmé à nos confrères de 9to5Google leur coopération visant à rendre la transition iOS-Android plus fluide. Si les détails de ce partenariat demeurent secrets, il devrait permettre la prise en charge de davantage de types de données transférables et ajouter des fonctionnalités.

Les prémices de cette collaboration viennent d’être intégrées à la dernière version Canary 2512 d’Android (ZP11.251121.010) pour les appareils Pixel. Les améliorations devraient d’abord être ajoutées dans une version bêta, avant d’être déployées dans une version stable. Quant à iOS 26, c’est prévu pour une future version bêta pour les développeurs.

Si Android 16 QPR2 propose actuellement l’option Transférer l’eSIM, nos confrères d’Android Authority ont aussi repéré dans la dernière version Canary d’Android une nouvelle option baptisée Copier les données, située dans Paramètres > appuyer sur votre nom et photo de profil > Tous les services > Associer avec un iPhone ou un iPad (sous iOS 26). Elle apparaît également pendant la configuration de l’appareil. Il s’agit d’une nouvelle méthode de transfert sans fil sécurisée par un ID de session et un code que doit saisir l’utilisateur.

Notons que ce ne sera pas forcément la forme finale que prendra la méthode actuellement développée dans le cadre de la coopération entre Apple et Google. Quoi qu’il en soit, ces indices montrent que les deux géants de la tech travaillent activement à rendre le transfert entre iOS et Android plus simple et efficace. Une fois abouti, le nouveau processus devrait être directement ajouté à l’expérience de configuration initiale des smartphones.