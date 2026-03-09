Laisser l’utilisateur créer ses propres applications par IA ? Samsung y pense pour ses smartphones

Samsung s'intéresse de près au vibe coding, qui pourrait permettre aux utilisateurs de créer leurs propres outils et applications mobiles grâce à l'IA.

Galaxy S25 Ultra

Les smartphones embarquent désormais des systèmes extrêmement polyvalents et complets, couvrant la majorité des besoins de leurs utilisateurs. Mais de temps en temps, on se surprend à regretter l'absence d'une fonctionnalité ou à penser qu'un outil pourrait être optimisé afin d'améliorer l'expérience. Dans ce cas, une solution est de chercher une application tierce répondant à cette demande, mais on ne trouve pas toujours notre bonheur sur le Play Store.

L'avenir passerait-il par laisser la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre appli, outil ou service sur leur mobile ? Samsung est ouvert à l'idée. On parle beaucoup de vibe coding en ce moment, pratique qui consiste à faire développer une app par une IA de A en Z, simplement en lui décrivant ce que l'app en question doit accomplir. La marque sud-coréenne observe cette tendance de près et ne s'interdit pas d'y avoir recours dans le futur.

Samsung ne veut pas passer à côté du vibe coding

“Nous étudions la question”, a déclaré Won-Joon Choi, responsable de l'expérience mobile chez Samsung, quand TechRadar lui a demandé si le vibe coding pourrait être nativement intégré sur les smartphones Galaxy. Le cadre estime que cette technologie pourrait bouleverser le rapport à nos appareils. Il a indiqué que la “possibilité de personnaliser son expérience smartphone de nouvelles manières, non seulement ses applications, mais aussi son expérience utilisateur”, est clairement digne d'intérêt.

“Pour l’instant, nous sommes limités aux outils prédéfinis, mais grâce au vibe coding, les utilisateurs pourraient adapter leurs applications préférées ou créer quelque chose de personnalisé selon leurs besoins”, a ajouté Won-Joon Choi. Le vibe coding ne nécessite aucune connaissance en matière de programmation, même si quelques bases en la matière peuvent aider à rédiger des invites plus pertinentes à l'IA.

Reste à savoir comment le vibe coding pourrait être intégré directement dans Android et la surcouche One UI. Samsung va-t-il lancer une app dédiée permettant de créer d'autres apps installables immédiatement sur l'appareil ? Pourra-t-on modifier des éléments d'interface système ? Ces questions restent pour l'instant en suspens. Chez Nothing par exemple, les Essential Apps permettent déjà aux utilisateurs de créer par IA des widgets personnalisés.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette nouvelle attaque pousse les utilisateurs Windows à exécuter une commande qui installe un malware

Des cybercriminels utilisent une nouvelle méthode pour piéger les utilisateurs Windows. Une simple commande peut suffire à infecter un ordinateur. Microsoft met désormais en garde contre cette technique en pleine…

La prochaine Xbox pourrait coûter plus de 1000 €, Microsoft a-t-il complètement perdu la tête ?

D’après les analyses du très bien renseigné Moore’s Law is Dead, Microsoft pourrait opter pour une stratégie tarifaire inattendue pour sa prochaine Xbox. Celle-ci s’annonce déjà beaucoup plus chère que…

ChatGPT pousse les victimes d’abus déguisés en rituels sataniques à parler

La police du Royaume-Uni s’est rendue compte d’une augmentation des plaintes concernant certains types d’abus. Étonnamment, c’est ChatGPT qu’il faut remercier pour cela. Mais quel est le rapport ? Vous…

IA

iPhone Fold : ces rendus 3D confirment le design du premier smartphone pliant d’Apple

De nouveaux rendus 3D de l’iPhone Fold ont fait surface sur le web. Cette fuite vient confirmer les précédentes indiscrétions, d’autant que celle-ci provient des fabricants de coques, généralement une…

Taches, odeurs, salissures : la shampouineuse Rowenta Clean It les élimine en un passage

Vos textiles se salissent et les solutions classiques de nettoyage ne suffisent pas ? La shampouineuse Rowenta Clean It nettoie en profondeur tapis, canapés et matelas en trois actions. Et…

L’HomeHub d’Apple pourrait se fixer au mur et se recharger en même temps

La future interface de contrôle domotique HomeHub d’Apple, sous forme de tablette, possèderait un système de fixation murale intéressant. Il éviterait d’avoir à brancher l’appareil à une source d’alimentation. Comme…

Une mise à jour essentielle de Windows 10 et 11 pourrait manquer à certains PC à cause d’une erreur de Microsoft

Une mise à jour de sécurité importante arrive sur Windows 10 et 11. Sans elle, certains PC pourraient perdre des protections essentielles. Pourtant, Microsoft a brièvement retiré une information clé…

Windows 11 : cette option supprimée mais très réclamée devrait faire son retour

Longtemps après sa suppression sans réelle justification, Microsoft préparerait le retour d’une fonctionnalité demandée depuis par de nombreux utilisateurs. Elle a été aperçue dans une mise à jour à venir…

Google Pixel 11 : le design du module photo de la version Pro XL dévoilé par les premiers rendus d’une coque

Le Pixel 10a étant sorti, les leakers ont tout le loisir de se concentrer sur la prochaine gamme de smartphones de Google : les Pixel 11. Les rumeurs ont déjà commencé…

Il recrée un Lego “ordinateur” de 1979 grandeur nature et le rend fonctionnel

Un ingénieur allemand a pris une brique Lego de 1979 représentant un ordinateur et en a fait une machine opérationnelle à l’échelle humaine. Le résultat est aussi étonnant qu’amusant. Les…