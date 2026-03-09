Laisser l’utilisateur créer ses propres applications par IA ? Samsung y pense pour ses smartphones

Samsung s'intéresse de près au vibe coding, qui pourrait permettre aux utilisateurs de créer leurs propres outils et applications mobiles grâce à l'IA.

Les smartphones embarquent désormais des systèmes extrêmement polyvalents et complets, couvrant la majorité des besoins de leurs utilisateurs. Mais de temps en temps, on se surprend à regretter l'absence d'une fonctionnalité ou à penser qu'un outil pourrait être optimisé afin d'améliorer l'expérience. Dans ce cas, une solution est de chercher une application tierce répondant à cette demande, mais on ne trouve pas toujours notre bonheur sur le Play Store.

L'avenir passerait-il par laisser la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre appli, outil ou service sur leur mobile ? Samsung est ouvert à l'idée. On parle beaucoup de vibe coding en ce moment, pratique qui consiste à faire développer une app par une IA de A en Z, simplement en lui décrivant ce que l'app en question doit accomplir. La marque sud-coréenne observe cette tendance de près et ne s'interdit pas d'y avoir recours dans le futur.

Samsung ne veut pas passer à côté du vibe coding

“Nous étudions la question”, a déclaré Won-Joon Choi, responsable de l'expérience mobile chez Samsung, quand TechRadar lui a demandé si le vibe coding pourrait être nativement intégré sur les smartphones Galaxy. Le cadre estime que cette technologie pourrait bouleverser le rapport à nos appareils. Il a indiqué que la “possibilité de personnaliser son expérience smartphone de nouvelles manières, non seulement ses applications, mais aussi son expérience utilisateur”, est clairement digne d'intérêt.

“Pour l’instant, nous sommes limités aux outils prédéfinis, mais grâce au vibe coding, les utilisateurs pourraient adapter leurs applications préférées ou créer quelque chose de personnalisé selon leurs besoins”, a ajouté Won-Joon Choi. Le vibe coding ne nécessite aucune connaissance en matière de programmation, même si quelques bases en la matière peuvent aider à rédiger des invites plus pertinentes à l'IA.

Reste à savoir comment le vibe coding pourrait être intégré directement dans Android et la surcouche One UI. Samsung va-t-il lancer une app dédiée permettant de créer d'autres apps installables immédiatement sur l'appareil ? Pourra-t-on modifier des éléments d'interface système ? Ces questions restent pour l'instant en suspens. Chez Nothing par exemple, les Essential Apps permettent déjà aux utilisateurs de créer par IA des widgets personnalisés.