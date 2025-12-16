Des scientifiques ont trouvé le moyen de passer totalement inaperçu devant un radar, mais ce n’est pas fait pour votre voiture

Une équipe de chercheurs sud-coréen ont mis au point un tout nouveau matériau aux propriétés étonnantes : il est capable de rendre tout et n'importe quoi invisible aux radars et autres capteurs électromagnétiques. Pour cela, il suffit d'en recouvrir l'objet de son choix et de simplement attendre qu'il sèche.

L'invisibilité est une de ces arlésiennes de la science-fiction dont les chercheurs du monde entier tentent encore de percer les secrets. Ces dernières années, plusieurs scientifiques ont prétendu avoir mis au point une sorte de cape d'invisibilité, en vérité plutôt un matériau capable de refléter la lumière et de créer une illusion d'optique, mais les résultats n'ont jamais été miraculeux. Récemment, une nouvelle équipe de chercheurs sud-coréens se sont de nouveau pencher sur le sujet, mais cette fois, avec une idée légèrement différente en tête.

Plutôt que de passer inaperçus devant l'oeil humain, ces derniers souhaitaient plutôt rendre n'importe quel objet (ou n'importe qui ?) totalement indétectable par un radar ou un capteur. Pour cela, ils ont mis au point une encre d'un tout nouveau genre. Baptisée LMCP (pour « liquid metal composite ink »), il s'agit en fait d'un métamatériau, plus précisément d'un métal qui génère de lui-même un réseau maillé. Or, une fois cette maille formé, elle est capable d'absorber les ondes électroniques magnétiques envoyées par les capteurs.

Ce nouveau matériau peut rendre n'importe quel objet invisible pour les capteurs

Ce petit détail est loin d'être anodin, puisque les capteurs ont besoin de recevoir de nouveau les ondes envoyées pour détecter la présence d'un objet. En absorbant leur énergie, le LMPC rend donc théoriquement “invisible” l'objet qu'il recouvre. Or, justement, cet objet peut être à peu près tout et n'importe quoi, puisque le LMPC est un métal liquide. Autrement dit, il suffit de le verser ou de l'imprimer directement sur le support et d'attendre qu'il sèche pour qu'il fasse effet.

On vous voit venir. De fait, ce matériau peut théoriquement empêcher n'importe quel radar de détecter un excès de vitesse si la voiture en question en est couverte. Mais ne criez pas victoire trop vite : le LMPC n'est pas vraiment prévu pour une utilisation publique pour le moment. Les chercheurs à son origine imaginent plutôt, attention surprise, un usage militaire, pour permettre aux équipements de soldats de passer inaperçu aux yeux de l'ennemi.

Source : DongA Science