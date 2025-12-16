Un émulateur Xbox 360 est apparu sans crier gare sur le Play Store. Proposée par le même développeur qu’un tout récent émulateur PS3, cette application est proposée en accès anticipé. La compatibilité est encore faible et la stabilité précaire. Mais ce lancement redonne espoir de jouer aux jeux Xbox 360 sur smartphone.

La Xbox 360 est une console mythique dans l’histoire de Microsoft. C’est la console la plus vendue de la firme de Redmond, avec près de 85 millions d’unités écoulées dans le monde. C’est la seule console de Microsoft à être passée au-dessus d’une PlayStation de Sony en nombre de ventes. C’est celle qui a presque convaincu les développeurs japonais de créer des jeux exclusifs. C’est la console sur laquelle les joueurs ont pu jouer à Halo 3 et 4, Forza Motorsport 3, ainsi que les deux premiers volets de la série Gears of War.

Lire aussi – PS5 : l’émulation native des jeux PlayStation 3 pourrait bientôt arriver

Grâce à la rétrocompatibilité presque complète entre la Xbox One et la Xbox 360, la ludothèque de la console n’a jamais vraiment été oubliée. Mais, contrairement à la PS2, la Nintendo DS ou la Wii, ces jeux restent plus difficiles à jouer sur Android. Même la Nintendo Switch fait l'objet d'une émulation assez poussée et stable. La raison : cette console est assez dure à émuler (au même titre que la Saturn de Sega ou la PS3 de Sony). Et ce malgré la présence sur PC d’un émulateur appelé Xenia. Ce dernier existe depuis 2013, mais n’est devenu stable que plusieurs années plus tard, notamment avec les jeux commerciaux.

Enfin un émulateur Xbox 360 pour Android

Heureusement, l’ingéniosité des développeurs continue de briser certaines barrières. La preuve avec l’arrivée cette semaine du premier émulateur Xbox 360 sur le Play Store. Il s’appelle aX360e. Il a été créé par l’auteur d’un émulateur PS3 récemment arrivé sur le Play Store, aPS3e (et dont les débuts ont été assez chaotiques). Et il est disponible en deux versions : une gratuite avec publicité et une payante sans publicité, la seconde servant essentiellement à aider au développement de l’émulateur. Hormis le modèle économique, les deux versions sont identiques.

Techniquement, cet émulateur est une branche alternative de Xenia. Le but est de reprendre la traduction du jeu d’instruction de l’émulateur PC (depuis l’architecture Power PC vers l’architecture x86-64) et de la traduire pour un système Linux, ici Android. L’interface est aujourd’hui sommaire, mais elle est bourrée de paramètres à tester pour optimiser l’affichage et le son du jeu. En revanche, il nous manque encore de nombreuses fonctions, notamment la prise en charge des manettes externes.

Un émulateur qui a encore du chemin à faire (et même beaucoup)

Si vous souhaitez essayer, rendez-vous donc sur le Play Store. Sachez que cet émulateur, contrairement à Dolphin, Citra, ou RPCSX, ne demande pas l’installation d’un firmware. Il fonctionne avec les sauvegardes de vos jeux au format ISO ou au format GOD (même si, avouons-le, rares sont ceux qui sont réellement jouables). Il suffit de les placer dans un répertoire de la mémoire du téléphone et le tour est joué. Reste maintenant à attendre une extension de la compatibilité et une amélioration des performances. Et en attendant, parce que cela risque d'être long, vous pouvez toujours jouer à vos jeux Xbox 360 sur Xbox One.