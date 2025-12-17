Google Home : cette fonctionnalité autrefois gratuite devient payante à cause de Gemini

Ces derniers temps, Google opère une transition majeure pour sa solution de domotique, en remplaçant peu à peu son ancestral Assistant par Gemini. Alors que la firme de Mountain View a assuré que ce changement serait au bénéfice de l'utilisateur, elle a visiblement oublié de préciser que certaines options deviendraient payantes par la même occasion.

On apprenait début octobre qu'une petite révolution se prépare pour les enceintes et autres objets connectés à Google Home. Jusqu'ici rattaché à Google Assistant, qu'il est possible d'invoquer par la voix pour réaliser diverses tâches, la technologie de domotique est en passe de transitionner vers Gemini, l'IA maison de Google. À l'heure actuelle, le remplacement est encore en cours et tous les utilisateurs n'ont pas encore accès à l'intelligence artificielle sur leurs appareils (bien qu'il existe une méthode pour l'installer de force).

Néanmoins, ceux ayant déjà effectué la transition sont en train de regretter le bon vieux temps. En effet, des messages ont commencé à apparaître sur Reddit et autres forums d'entraide pour se plaindre d'une décision plutôt discutable de la part de Google. Les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que le mode Conversion continue n'est plus disponible. Ou plutôt, qu'il faut désormais payer pour s'en servir.

Cette fonctionnalité de Google Home est désormais payante

Le mode Conversation continue permet de s'adresser à Google Home en lui demander de réaliser plusieurs tâches, sans avoir à utiliser la phrase “Hey Google” à chaque fois. Jusqu'à maintenant, cette fonctionnalité était parfaitement gratuite. Mais depuis le passage à Gemini, seuls les utilisateurs ayant souscrit à l'abonnement Google Home Premium, à partir de 10€ par mois. Pire encore, il est désormais impossible pour les concernés de revenir en arrière vers Google Assistant.

Si Google n'a pas communiqué sur le sujet (ce que les utilisateurs ne manquent pas de lui reprocher), on imagine aisément que cette décision a été motivée par les capacités conversationnelles hautement plus performantes de Gemini par rapport à Google Assistant. Grâce à l'IA, une véritable discussion est possible pour lui indiquer les tâches que vous souhaitez mettre en place. Reste que l'absence de communication est dur à avaler pour ceux qui se sentent aujourd'hui lésés.

