Un bundle Nintendo Switch et Mario Kart 8 vraiment pas cher arrive en Europe

Nintendo écoule les derniers stocks de sa Switch première du nom avec un bundle contenant le jeu Mario Kart 8 Deluxe à un prix imbattable. Des détaillants européens listent déjà le pack en précommande.

Nintendo Switch
Crédits : 123RF

Après presque 10 ans de bons et loyaux services, il est temps de dire adieu à la Nintendo Switch, la première itération sortie en 2017. Nintendo ne vendra plus de Switch, Switch OLED et Switch Lite en Europe à partir de début 2027.  Mais en attendant, l’entreprise japonaise a encore des stocks à écouler sur le Vieux continent. Et quoi de mieux pour cela que de proposer des exemplaires à un prix très attractif. Avec un jeu en prime tant qu’à faire.

En l’occurrence Mario Kart 8 Deluxe, le prédécesseur de Mario Kart World. Plusieurs revendeurs européens commencent à mettre en ligne des pages de précommande pour le bundle. Notez qu’il s’agit de la première version de la Nintendo Switch, pas celle dotée d’un écran OLED. Ça n’en reste pas moins une offre intéressante quand on voit le prix auquel est proposé l’ensemble. Presque de quoi faire oublier la hausse du tarif de la Switch 2 en septembre 2026.

200 euros pour une Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart 8 Deluxe en Europe

Sur le site espagnol de la Fnac, le pack Nintendo Switch bleue et rouge avec Mario Kart 8 Deluxe est affiché à 199,99 euros. Du côté de Bol, une plateforme néerlandaise, on est à 219,99 euros. On appréciera que le jeu soit livré sur sa cartouche au lieu d’être dématérialisé. Et en France alors ? Pour le moment, rien à se mettre sous la dent. La Fnac, par exemple, ne recense pas le bundle et propose uniquement la console seule pour 269,99 euros. Si vous voulez Mario Kart 8 Deluxe avec, il faut compter environ 300 euros.

Lire aussi – Nintendo Switch : comment jouer à des jeux GameCube et Wii gratuitement sur la console

Il va falloir attendre un peu pour savoir si nous aurons droit à cette offre dans l’Hexagone. Les commandes seront envoyées à partir du 29 octobre 2026. Cela laisse donc le temps aux revendeurs français de se mettre à jour et de proposer eux-aussi le bundle.


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