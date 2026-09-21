Gmail s’inspire enfin des meilleures messageries pour vous faire gagner un temps fou avec les codes d’authentification

Gmail vient de recevoir une petite mise à jour qui apporte une fonctionnalité bien pratique sur Android et iOS. Il s’agit d’un bouton qui règle un problème vieux de plusieurs années avec les codes de double authentification.

Les codes de double authentification sont quand même sacrément pratiques. Difficile aujourd’hui d’imaginer qu’il fût un temps ou un simple mot de passe suffisait à déverrouiller un compte. Désormais, la tâche est un peu plus ardue pour les pirates, qui doivent également trouver un moyen d’accéder à ce fameux code s’ils veulent mettre la main sur toutes vos données. Mais, tout autant qu’ils ont significativement augmenté la sécurité de nos comptes, les 2FA comme on les appelle souffre d’un défaut de taille.

Sur smartphone notamment, il est incroyablement pénible de les copier. Il faut pour cela ouvrir le mail ou le SMS reçu, rester appuyé sur le code, voire parfois ajuster le sélecteur pour qu’il ne prenne en compte que la série des chiffres, puis appuyer sur le bouton Copier avant de se rendre sur la page ou l’application que l’on cherche à déverrouiller. Rien de bien méchant, mais rien de très agréable non plus. Pourtant, ces dernières années, certaines applications ont trouvé la parade.

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Gmail va vous simplifier avec les codes de double authentification

Certaines messageries proposent en effet déjà un petit bouton se situant sous le message en question permettant de copier le code avec un simple clic. Une solution aussi élégante qu’efficace que l’on aimerait voir être adoptée par tout le monde. Ça tombe bien : c’est désormais le cas de Gmail. Dans sa dernière mise jour pour Android et iOS, le service mail de Google intègre enfin ce fameux bouton qui va rendre votre vie plus douce.

Google a choisi de le positionner sur la ligne du mail en question directement depuis votre boîte de réception, ce qui vous évite même d’avoir à ouvrir le message. Une fois copié, le code se trouve dans votre presse-papiers et n’attend plus qu’à être collé sur la page ou l’application de votre choix. La vie est belle, on vous dit.