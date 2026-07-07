Un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 arrive en Europe : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Nintendo lance une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe, dont la batterie est plus facilement remplaçable. Mais il y a aussi de légers changements dans la fiche technique à noter.

Pack Switch 2 + Mario Kart World
Crédits : Phonandroid

Avec la nouvelle réglementation obligeant les constructeurs à commercialiser des produits dont la batterie est facilement remplaçable, Nintendo a pris la décision d'arrêter de vendre ses Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe. La Switch 2 telle qu'on la connaît aujourd'hui va elle aussi disparaître, pour laisser place à un nouveau modèle en conformité avec la loi.

Dès cet automne 2026, la nouvelle Switch 2 commencera à être disponible. Elle vivra en cohabitation avec l'ancienne version jusqu'à février 2027, apprend-on. En commandant une Switch 2 à cette période depuis le Nintendo Store, le consommateur ne peut pas être sûr de savoir quel modèle il recevra. Pour rappel, le prix de la Switch 2 va augmenter en septembre prochain.

La Switch 2 et ses accessoires sont mis à niveau, avec une influence sur leurs poids et leur batterie

Outre un accès simplifié à la batterie pour pouvoir être remplacée par un utilisateur sans devoir passer par un réparateur, on constate quelques changements supplémentaires sur cette Switch 2, et ils ne sont pas forcément positifs. D'abord, le nouveau design engendre une augmentation de poids d'environ 10 g (411 g contre 401 g) pour la console seule, et d'environ 14 g (548 g contre 534 g) avec les Joy-Con 2 attachés. Cela n'a l'air de rien, mais pour un usage prolongé en mode portable, ces quelques grammes peuvent se faire sentir en termes de confort.

La capacité de la batterie est quant à elle réduite à 5 172 mAh, au lieu de 5 220 mAh, soit une baisse d'environ 1 %. Cela devrait se traduire par une très légère baisse d'autonomie, mais celle-ci devrait être assez imperceptible. La capacité de la batterie n'évolue pas pour les Joy-Con 2. Les paires de Joy-Con 2 avec batterie remplaçable seront vendues séparément à partir de l'hiver 2026. Celles incluses avec la nouvelle version de la console seront disponibles dès l'automne. La nouvelle manette Nintendo Switch 2 Pro débarquera aussi pour l'hiver, plus légère (228 g contre 235 g), mais avec environ 16 % de batterie en moins (897 mAh contre 1 070 mAh).

Début 2027, les manettes Nintendo 64 (N64) pour Nintendo Switch et Nintendo GameCube (GCN) pour Nintendo Switch 2 seront aussi remplacées.


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